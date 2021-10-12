За прошедшие сутки россияне 9 раз обстреляли позиции Объединенных сил, ранен украинский военный
В понедельник, 11 октября, российские оккупационные войска в районе Операции объединенных сил 9 раз нарушали режим прекращения огня
Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
Украинские позиции вблизи Южного захватчики обстреляли три раза, применив крупнокалиберные пулеметы, стрелковое оружие и гранатометы различных систем.
Неподалеку Крымского россияне дважды вели огонь из крупнокалиберных пулеметов, станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
В сторону населенных пунктов Зайцево и Красногоровка россияне били из ручных противотанковых гранатометов.
В районе Талаковки оккупанты обстреливали украинские позиции из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
У Водяного на Приазовье российские войска вели огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
В результате вражеского обстрела один военнослужащий Объединенных сил получил ранение. Бойца госпитализировали, состояние его здоровья удовлетворительное.
На обстрелы украинские военные ответили оккупантам огнем.
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