За прошедшие сутки россияне 9 раз обстреляли позиции Объединенных сил, ранен украинский военный

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.



Украинские позиции вблизи Южного захватчики обстреляли три раза, применив крупнокалиберные пулеметы, стрелковое оружие и гранатометы различных систем.



Неподалеку Крымского россияне дважды вели огонь из крупнокалиберных пулеметов, станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.



В сторону населенных пунктов Зайцево и Красногоровка россияне били из ручных противотанковых гранатометов.



В районе Талаковки оккупанты обстреливали украинские позиции из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.



У Водяного на Приазовье российские войска вели огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.



В результате вражеского обстрела один военнослужащий Объединенных сил получил ранение. Бойца госпитализировали, состояние его здоровья удовлетворительное.



На обстрелы украинские военные ответили оккупантам огнем.