За прошедшие сутки россияне 83 раза били по Херсонщине: поражены дома, медицинское и образовательное заведения
За сутки 24 февраля россияне из разных видов оружия 83 раза били по Херсонской области, под атакой оказались дома, медицинское и образовательное заведения
Об этом сообщила Херсонская ОВА.
"По информации Херсонской ОВА, российские захватчики 83 раза атаковали мирные населенные пункты Херсонщины. Вели огонь из РСЗО, минометов, артиллерии, танков и БПЛА", - отметили в пресс-службе.
Херсон под обстрел окупантов попал 9 раз: захватчики попали в жилые дома, дошкольное учебное заведение и медучреждение.
От российских атак один человек получил ранения.
- В ночь на 25 февраля РФ российская армия била по Никопольщине: повреждены по меньшей мере 48 домов, предприятия, авто, газопроводы и линии электропередачи.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.24
Покупка 39.24Продажа 39.87
-
EUR
Покупка 41.09Продажа 41.97
- Актуальное
- Важное