Об этом сообщила Херсонская ОВА.

"По информации Херсонской ОВА, российские захватчики 83 раза атаковали мирные населенные пункты Херсонщины. Вели огонь из РСЗО, минометов, артиллерии, танков и БПЛА", - отметили в пресс-службе.

Херсон под обстрел окупантов попал 9 раз: захватчики попали в жилые дома, дошкольное учебное заведение и медучреждение.

От российских атак один человек получил ранения.