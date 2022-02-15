За прошедшие сутки россияне 5 раз нарушили режим тишины, ранив двух бойцов ООС
В понедельник, 14 февраля, российские оккупационные войска в зоне проведения Операции объединенных сил 5 раз нарушили режим прекращения огня
Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
Возле Трехизбенки оккупанты стреляли из ручных противотанковых гранатометов.
В направлении Новотроицкого россияне били из станковых противотанковых гранатометов.
Вблизи Песков захватчики обстреливали украинские позиции из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Недалеко от Марьинки оккупанты сбросили с беспилотного летательного аппарата гранатометный выстрел ВОГ-17.
Украинские военные ответили огнем, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение и уничтожили беспилотник противника.
Кроме того, в Донецкой области зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата, вероятно "Орлан-10", с пересечением линии столкновения.
В результате вражеских действий двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения, они госпитализированы. Состояние здоровья одного военнослужащего – средней тяжести, другого – удовлетворительное.
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