За прошедшие сутки россияне 5 раз нарушили режим тишины, ранив двух бойцов ООС

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.



Возле Трехизбенки оккупанты стреляли из ручных противотанковых гранатометов.



В направлении Новотроицкого россияне били из станковых противотанковых гранатометов.



Вблизи Песков захватчики обстреливали украинские позиции из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.



Недалеко от Марьинки оккупанты сбросили с беспилотного летательного аппарата гранатометный выстрел ВОГ-17.



Украинские военные ответили огнем, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение и уничтожили беспилотник противника.



Кроме того, в Донецкой области зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата, вероятно "Орлан-10", с пересечением линии столкновения.



В результате вражеских действий двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения, они госпитализированы. Состояние здоровья одного военнослужащего – средней тяжести, другого – удовлетворительное.