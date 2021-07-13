За прошедшие сутки россияне 5 раз нарушили режим прекращения огня и продолжили обстрелы после полуночи
В понедельник, 12 июля, российские войска в районе проведения операции Объединенных сил 5 раз нарушили режим прекращения огня
Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
Неподалеку Золотого-4 оккупанты били из стрелкового оружия.
Вблизи Катериновки захватчики дважды обстреливали украинские позиции из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
У Водяного на Приазовье россияне стреляли из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
В районе населенного пункта Мироновский было зафиксировано пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.
На вражеские обстрелы украинские военные ответили огнем.
С начала суток 13 июля по состоянию на 7:00 зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня: неподалеку Южного оккупанты стреляли из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
Потерь среди украинских военных вследствие вражеских обстрелов не зафиксировано.
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