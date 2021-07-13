За прошедшие сутки россияне 5 раз нарушили режим прекращения огня и продолжили обстрелы после полуночи

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.



Неподалеку Золотого-4 оккупанты били из стрелкового оружия.



Вблизи Катериновки захватчики дважды обстреливали украинские позиции из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.



У Водяного на Приазовье россияне стреляли из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.



В районе населенного пункта Мироновский было зафиксировано пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.



На вражеские обстрелы украинские военные ответили огнем.



С начала суток 13 июля по состоянию на 7:00 зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня: неподалеку Южного оккупанты стреляли из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.



Потерь среди украинских военных вследствие вражеских обстрелов не зафиксировано.



Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb