Об этом сообщает глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

Так, в ночь на 14 марта враг ударил тремя ракетами по Авдеевке. Две попали по территории промышленных предприятий, одна – в жилой квартал. В результате погиб человек, двое получили ранения.

Утром авиаракетный удар был нанесен по поселку Ласточкино Очеретинской громады. В течение дня под обстрелом оказалось Курахово, в результате чего был поврежден парк и дом.

На Горловском направлении погибли два человека, семь ранены в Константиновке. В самом городе повреждено 18 частных домов, четыре многоэтажки. Также дом поврежден в Иванополе. В Бахмуте один человек ранен. Еще три человека ранены в Часовом Яре.

Под вражеские удары попал Торецк – пострадавших нет. Также человек был ранен в Соледарской громаде в Никифоровке, повреждены 11 домов.

"На Лисичанском направлении происходили обстрелы Торского и Заречного Лиманской громады. В Северской громаде повреждено админздание в Северске, громко было в Серебрянке", - проинформировал Кириленко.

Всего за сутки россияне убили троих мирных жителей Донецкой области, 14 ранили.

За все время полномасштабного вторжения Россия убила 1410 мирных жителей Донбасса, 3183 человека ранили. Это без учета жертв в Волновахе и Мариуполе, где точное их количество сосчитать невозможно.