За прошедшие сутки Россия 58 раз обстреливала Херсонщину, 2 человека погибли
За прошедшие сутки, 20 февраля, захватчики 58 раз обстреливали Херсонскую область, в результате чего два человека погибли
Об этом сообщили в Херсонской ОВО.
Харьковщину обстреливали из реактивных систем залпового огня, минометов, артиллерии, танков и беспилотников. Также россияне нанесли и ракетный удар. В результате ударов погибли два человека.
Областной центр враг атаковал шесть раз. В результате обстрела повреждены жилые дома.
- 20 февраля российские войска обстреливали города и села Донбасса. В результате таких действий врага погибли трое местных жителей.
- 20 февраля российская армия обстреляла более 25 нанесенных пунктов в Харьковской области, в результате чего был поврежден детский сад, спортивный объект и жилые дома.
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