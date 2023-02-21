За прошедшие сутки Россия 58 раз обстреливала Херсонщину, 2 человека погибли

Об этом сообщили в Херсонской ОВО.

Харьковщину обстреливали из реактивных систем залпового огня, минометов, артиллерии, танков и беспилотников. Также россияне нанесли и ракетный удар. В результате ударов погибли два человека.

Областной центр враг атаковал шесть раз. В результате обстрела повреждены жилые дома.