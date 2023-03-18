За прошедшие сутки РФ выпустила по Херсонщине 237 снарядов, повреждены дома

Об этом сообщила Херсонская ОВА в телеграме.

"Российские захватчики 50 раз атаковали мирные населенные пункты Херсонщины. Выпустили 237 снарядов из минометов, РСЗО, артиллерии, танков и беспилотников", - подтвердили в администрации.

Так, жилые кварталы Херсона РФ атаковала трижды, снаряды попали в частные и многоквартирные дома.

"За минувшие сутки в результате российских обстрелов два человека получили ранения, еще один человек травмировался из-за российской мины", - добавили в ОВА.