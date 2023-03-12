За прошедшие сутки РФ выпустила по Херсонщине 156 снарядов: повреждены дома и предприятие
11 марта российская армия 29 раз обстреливала Херсонщину, в областном центре повреждено предприятие, частные и многоквартирные дома
Об этом сообщила Херсонская ОВА в телеграмме.
"По информации Херсонской ОВА, российские оккупанты 29 раз атаковали Херсонщину, выпустив по мирным населенным пунктам области 156 снарядов. Обстреливали из разных видов вооружения - минометов, РСЗО, артиллерии, танков и БПЛА", - утверждали в администрации.
Российская армия 4 раза атаковала Херсон: снаряды попали в территорию коммунального предприятия, частные и многоквартирные дома.
От вражеских обстрелов погибли три человека, еще три жителя Херсонщины получили ранения.
- Напомним, утром Генштаб ВСУ отчитывался , что за прошедшие сутки российская армия нанесла по Украине 12 авиационных и 5 ракетных ударов и 56 обстрелов с РСЗО, в том числе по Херсону и Запорожью.
- В ночь на 12 марта российская армия атаковала Очаков в Николаевской области, загорелись автомобили, повреждены частные дома и многоэтажка.
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