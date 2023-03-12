Об этом сообщила Херсонская ОВА в телеграмме.

"По информации Херсонской ОВА, российские оккупанты 29 раз атаковали Херсонщину, выпустив по мирным населенным пунктам области 156 снарядов. Обстреливали из разных видов вооружения - минометов, РСЗО, артиллерии, танков и БПЛА", - утверждали в администрации.

Российская армия 4 раза атаковала Херсон: снаряды попали в территорию коммунального предприятия, частные и многоквартирные дома.

От вражеских обстрелов погибли три человека, еще три жителя Херсонщины получили ранения.