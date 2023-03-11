Об этом сообщили в Херсонской ОВА.

"По информации Херсонской ОВА, российские захватчики 71 раз обстреляли населенные пункты Херсонщины. В общей сложности выпустили 335 снарядов. Враги открывали огонь из минометов, РСЗО, артиллерии, танков и БПЛА", - говорится в тексте пресс-службы.

Херсон российская армия атаковала четыре раза: под огнем оказались частные и многоквартирные дома.

За прошедшие сутки от российской вооруженной агрессии погибли три человека, еще пятеро получили ранения разной степени тяжести.