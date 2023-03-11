За прошедшие сутки РФ выпустила 355 снарядов по Херсону и области: повреждены дома, есть погибшие и раненые
В течение суток 10 марта российская армия атаковала Херсонщину 355 снарядами, повреждены частные дома и многоэтажки, 3 погибших и 5 раненых
Об этом сообщили в Херсонской ОВА.
"По информации Херсонской ОВА, российские захватчики 71 раз обстреляли населенные пункты Херсонщины. В общей сложности выпустили 335 снарядов. Враги открывали огонь из минометов, РСЗО, артиллерии, танков и БПЛА", - говорится в тексте пресс-службы.
Херсон российская армия атаковала четыре раза: под огнем оказались частные и многоквартирные дома.
За прошедшие сутки от российской вооруженной агрессии погибли три человека, еще пятеро получили ранения разной степени тяжести.
- Напомним, утром Генштаб отчитывался, что за прошедшие сутки кафиры нанесли по Украине 29 авиационных и 4 ракетных удара, враг также провел 100 обстрелов с РСЗО.
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