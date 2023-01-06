За прошедшие сутки РФ убила мирного жителя города Бахмут
За сутки 5 января рашисты убили на территории Донецкой области мирного жителя, еще трое получили ранения разной степени тяжести
Об этом информирует глава Донецкой ОВА Павел Кириленко .
За 5 января Россия убила одного мирного жителя города Бахмут, еще один получил ранения.
Также в Донецкой области еще два человека пострадали в результате войны российских оккупантов во Временном Яру.
В общей сложности с 24 февраля 2022 года до утра 6 января 2023 года РФ убила по меньшей мере 1290 украинцев на территории Донецкой области. Также 2816 мирных жителей получили ранения разной степени тяжести.
В настоящее время установить точное количество жертв во временно оккупированных рашистами городах Мариуполь и Волноваха невозможно.
"Каждый военный преступник будет наказан!" - подчеркивает Кириленко.
- Ранее в WSJ предполагали , что РФ могла перебросить основные наступательные силы из Бахмута на Соледар.
- А глава военной администрации Донецкой области Павел Кириленко сообщил , что в результате военных действий Бахмут более чем на 60% разрушен.
- За 4 января в Бахмуте армия РФ убила двух мирных жителей, одного ранила.
- Компания Maxar Technologies опубликовала спутниковые снимки Бахмута, сравнив , как выглядела окрестность города 1 августа 2022 и как 4 января 2023 года.
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