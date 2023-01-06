Об этом информирует глава Донецкой ОВА Павел Кириленко .

За 5 января Россия убила одного мирного жителя города Бахмут, еще один получил ранения.

Также в Донецкой области еще два человека пострадали в результате войны российских оккупантов во Временном Яру.

В общей сложности с 24 февраля 2022 года до утра 6 января 2023 года РФ убила по меньшей мере 1290 украинцев на территории Донецкой области. Также 2816 мирных жителей получили ранения разной степени тяжести.

В настоящее время установить точное количество жертв во временно оккупированных рашистами городах Мариуполь и Волноваха невозможно.

"Каждый военный преступник будет наказан!" - подчеркивает Кириленко.

Ранее в WSJ предполагали , что РФ могла перебросить основные наступательные силы из Бахмута на Соледар.

А глава военной администрации Донецкой области Павел Кириленко сообщил , что в результате военных действий Бахмут более чем на 60% разрушен.

За 4 января в Бахмуте армия РФ убила двух мирных жителей, одного ранила.

Компания Maxar Technologies опубликовала спутниковые снимки Бахмута, сравнив , как выглядела окрестность города 1 августа 2022 и как 4 января 2023 года.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb