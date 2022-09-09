За прошедшие сутки РФ нанесла по Украине 45 авиационных и 5 ракетных ударов, есть жертвы среди гражданских, - Генштаб
За сутки 8 сентября российские оккупанты выпустили на территорию Украины 45 авиационных и 5 ракетных ударов. Сообщается о жертвах среди мирного населения
Об этом сообщает в Фейсбуке Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.
Рашисты пытаются установить контроль над Донецкой областью и удержать Херсонщину, часть Харьковщины, Запорожской и Николаевской областей. Постоянно ведет воздушную разведку и наносит ракетные удары по всей территории Украины.
"За прошедшие сутки враг нанес 45 авиационных и 5 ракетных ударов, в том числе по населенным пунктам Константиновка, Циркуны, Радушное, Харьков. Есть жертвы среди гражданского населения", - говорится в сообщении.
На Волынском и Полесском направлениях , на территории Беларуси, начались военные учения, во время которых планируется отработать вопрос "освобождения захваченных территорий". Сохраняется угроза нанесения ударов.
На Северском направлении интенсивность обстрелов снизилась.
В других направлениях рашисты продолжают гатить по военным и гражданским объектам Украины, а именно:
- на Харьковском направлении , из ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Уды, Сосновка, Дуванка, Цуповка, Прудянка, Дементиевка, Большие Проходы, Питомник, Русские Тишки, Петровка, Победа, Байрак и Константиновка;
- на Славянском направлении – у Долины, Краснополья, Славянска и Никольского;
- на Краматорском направлении – в районах населенных пунктов Богородичное, Новониколаевка, Серебрянка, Северск, Верхнекаменское, Ивано-Дарьевка, Спорное, Раздолевка и Григоровка;
- на Бахмутском направлении – вблизи Яковлевки, Соледара, Бахмутского, Бахмута, Веселой Долины, Зайцева, Нью-Йорка и Веселого;
- на Авдеевском направлении – в районах Каменки, Авдеевки, Первомайского, Водяного и Опросного;
- на Новопавловском направлении – возле Марьинки, Парасковеевки, Новомихайловки, Великой Новоселки, Новоукраинки, Пречистовки и Никольского;
- в Запорожском направлении – в районах населенных пунктов Новополь, Времовка, Полтавка, Железнодорожное, Красное, Новоандреевка и Орехов;
- на Южнобужском направлении – в районах населенных пунктов Архангельское, Нововознесенское, Миролюбовка, Нововоскресенское, Белогорка, Новогригоровка, Шевченково, Любомировка, Терновые Поды, Степная Долина, Мирное, Ольгино, Александровка и Таврическое.
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