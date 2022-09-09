Об этом сообщает в Фейсбуке Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Рашисты пытаются установить контроль над Донецкой областью и удержать Херсонщину, часть Харьковщины, Запорожской и Николаевской областей. Постоянно ведет воздушную разведку и наносит ракетные удары по всей территории Украины.

"За прошедшие сутки враг нанес 45 авиационных и 5 ракетных ударов, в том числе по населенным пунктам Константиновка, Циркуны, Радушное, Харьков. Есть жертвы среди гражданского населения", - говорится в сообщении.

На Волынском и Полесском направлениях , на территории Беларуси, начались военные учения, во время которых планируется отработать вопрос "освобождения захваченных территорий". Сохраняется угроза нанесения ударов.

На Северском направлении интенсивность обстрелов снизилась.

В других направлениях рашисты продолжают гатить по военным и гражданским объектам Украины, а именно:

на Харьковском направлении , из ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Уды, Сосновка, Дуванка, Цуповка, Прудянка, Дементиевка, Большие Проходы, Питомник, Русские Тишки, Петровка, Победа, Байрак и Константиновка;

, из ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Уды, Сосновка, Дуванка, Цуповка, Прудянка, Дементиевка, Большие Проходы, Питомник, Русские Тишки, Петровка, Победа, Байрак и Константиновка; на Славянском направлении – у Долины, Краснополья, Славянска и Никольского;

– у Долины, Краснополья, Славянска и Никольского; на Краматорском направлении – в районах населенных пунктов Богородичное, Новониколаевка, Серебрянка, Северск, Верхнекаменское, Ивано-Дарьевка, Спорное, Раздолевка и Григоровка;

– в районах населенных пунктов Богородичное, Новониколаевка, Серебрянка, Северск, Верхнекаменское, Ивано-Дарьевка, Спорное, Раздолевка и Григоровка; на Бахмутском направлении – вблизи Яковлевки, Соледара, Бахмутского, Бахмута, Веселой Долины, Зайцева, Нью-Йорка и Веселого;

– вблизи Яковлевки, Соледара, Бахмутского, Бахмута, Веселой Долины, Зайцева, Нью-Йорка и Веселого; на Авдеевском направлении – в районах Каменки, Авдеевки, Первомайского, Водяного и Опросного;

– в районах Каменки, Авдеевки, Первомайского, Водяного и Опросного; на Новопавловском направлении – возле Марьинки, Парасковеевки, Новомихайловки, Великой Новоселки, Новоукраинки, Пречистовки и Никольского;

в Запорожском направлении – в районах населенных пунктов Новополь, Времовка, Полтавка, Железнодорожное, Красное, Новоандреевка и Орехов;

– в районах населенных пунктов Новополь, Времовка, Полтавка, Железнодорожное, Красное, Новоандреевка и Орехов; на Южнобужском направлении – в районах населенных пунктов Архангельское, Нововознесенское, Миролюбовка, Нововоскресенское, Белогорка, Новогригоровка, Шевченково, Любомировка, Терновые Поды, Степная Долина, Мирное, Ольгино, Александровка и Таврическое.

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