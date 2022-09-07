За прошедшие сутки РФ нанесла более 7 ракетных и 25 авиационных ударов по Украине, - Генштаб

Об этом сообщает в Facebook Генштаб ВСУ.

"Сохраняется дальнейшая угроза авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины. За прошедшие сутки враг нанес более 7 ракетных и 25 авиационных ударов по военным и гражданским объектам на территории Украины. Для этого совершил до 20 самолетовылетов. В частности, пострадала инфраструктура в районах населенных пунктов Харьков, Большие Проходы, Белогорка, Костромка, Сухой Ставок и Безымянное", - говорится в сообщении.

Захватчики и дальше сосредотачивают усилия на полной оккупации Донбасса и удержании временно оккупированных районов других областей, интенсивно ведет воздушную разведку беспилотниками и пытается улучшить логистическое обеспечение своих войск.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений.

На других направлениях враг обстреливал военную и гражданскую инфраструктуру из танков, боевых машин, ствольной и реактивной артиллерии:

на Северском направлении оккупанты били из минометов в районах населенных пунктов Гай Черниговской области и Волфино, Запселье, Мануховка и Стукаловка Сумской области;

на Харьковском направлении противник стрелял в районах населенных пунктов Прудянка, Черноглазовка, Мироновка, Великие Проходы, Русская и Черкасская Лозовая, Русские и Черкасские Тишки;

на Славянском направлении захватчики били по населенным пунктам Славянск, Великая Камышеваха, Долина, Краснополье, Дмитровка и Довгенькое;

на Краматорском направлении россияне обстреливали районы Татьяновки, Кривой Луки, Спорного, Веселого и Григорьевки;

на Бахмутском направлении оккупанты били из минометов, танков, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Бахмутское, Соледар, Бахмут, Нью-Йорк, Зайцево, Веселая Долина, Майорск и Яковлевка;

на Авдеевском направлении российские военные обстреляли Авдеевку, Опытное, Водяное, Тоненькое и Первомайское;

на Новопавловском направлении активных наступательных действий противник не вел, бил по районам Марьинки, Красногоровки, Новомихайловки, Угледара, Сладкого, Шевченко, Золотой Нивы, Павловки и Времовки;

на Запорожском направлении оккупанты стреляли из минометов, ствольной и реактивной артиллерии по районам населенных пунктов Новоандреевка, Малые Щербаки, Малая Токмачка, Щербаки, Белогорье, Новополь, Вольное Поле и Шевченко;

на Южнобужском направлении враг бил из ствольной и реактивной артиллерии вдоль всей линии столкновения и вел воздушную разведку беспилотниками, совершив 34 вылета.

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