За прошедшие сутки решисты обстреляли Херсонщину 57 раз: один человек погиб
За прошедшие сутки противник совершил – 57 обстрелов Херсонщины, выпустив 318 снарядов из тяжелой артиллерии, "градов", танков, БПЛА и авиации. Город Херсон враг обстрелял 4 раза (22 снаряда)
Об этом сообщили в telegram-канале главы Херсонской ОВА Александра Прокудина.
Стало известно, что российские военные попали в жилые кварталы населённых пунктов области, а также в объекты социальной и критической инфраструктуры Бериславского района.
Из-за российской агрессии один человек погиб.
"По эвакуации населения. С деоккупированной территории области эвакуированы 79 человек", - говорится в сообщении.
- 21 мая сообщалось, что российские военные обстреляли поселок Казацкий Херсонской области. В результате действий РФ погиб 55-летний мужчина.
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