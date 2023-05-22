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За прошедшие сутки решисты обстреляли Херсонщину 57 раз: один человек погиб

22 мая, 2023 понедельник
08:08
Война с Россией

За прошедшие сутки противник совершил – 57 обстрелов Херсонщины, выпустив 318 снарядов из тяжелой артиллерии, "градов", танков, БПЛА и авиации. Город Херсон враг обстрелял 4 раза (22 снаряда)

Об этом сообщили в telegram-канале главы Херсонской ОВА Александра Прокудина.

Стало известно, что российские военные попали в жилые кварталы населённых пунктов области, а также в объекты социальной и критической инфраструктуры Бериславского района.

Из-за российской агрессии один человек погиб.

"По эвакуации населения. С деоккупированной территории области эвакуированы 79 человек", - говорится в сообщении.

  • 21 мая сообщалось, что российские военные обстреляли поселок Казацкий Херсонской области. В результате действий РФ погиб 55-летний мужчина.
Херсон
Херсонщина
Военные новости
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