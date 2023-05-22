Об этом сообщили в telegram-канале главы Херсонской ОВА Александра Прокудина.

Стало известно, что российские военные попали в жилые кварталы населённых пунктов области, а также в объекты социальной и критической инфраструктуры Бериславского района.

Из-за российской агрессии один человек погиб.

"По эвакуации населения. С деоккупированной территории области эвакуированы 79 человек", - говорится в сообщении.