За прошедшие сутки погибли пять гражданских, больше всего - в Запорожской области
За прошедшие сутки, 16 ноября, российская армия в Украине убила пятерых и ранила девять человек
Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.
Больше всего погибших - в Запорожской области (4 человека).
Днепропетровская область – 1 раненый;
Донецкая область – 1 погибший (убит ранее), 4 раненых;
Одесская область – 1 раненый;
Харьковская область – 3 раненых.
- Утром 15 ноября войска РФ устроили 4 ракеты по пригороду Запорожья.
- В ночь на 17 ноября вражеские войска ударили по Вольнянщине на Запорожье. Согласно сообщению Запорожской ОВА, разрушения получили дома, 4 человека погибли .
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