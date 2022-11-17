Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.

Больше всего погибших - в Запорожской области (4 человека).

Днепропетровская область – 1 раненый;

Донецкая область – 1 погибший (убит ранее), 4 раненых;

Одесская область – 1 раненый;

Харьковская область – 3 раненых.

Утром 15 ноября войска РФ устроили 4 ракеты по пригороду Запорожья.

В ночь на 17 ноября вражеские войска ударили по Вольнянщине на Запорожье. Согласно сообщению Запорожской ОВА, разрушения получили дома, 4 человека погибли .

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