Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная война с Россией За прошедшие сутки погибли пять гражданских, больше всего - в Запорожской области

За прошедшие сутки погибли пять гражданских, больше всего - в Запорожской области

17 ноября, 2022 четверг
11:15
война с Россией

За прошедшие сутки, 16 ноября, российская армия в Украине убила пятерых и ранила девять человек

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.

Больше всего погибших - в Запорожской области (4 человека).

Днепропетровская область – 1 раненый;
Донецкая область – 1 погибший (убит ранее), 4 раненых;
Одесская область – 1 раненый;
Харьковская область – 3 раненых.

  • Утром 15 ноября войска РФ устроили 4 ракеты по пригороду Запорожья.
  • В ночь на 17 ноября вражеские войска ударили по Вольнянщине на Запорожье. Согласно сообщению Запорожской ОВА, разрушения получили дома, 4 человека погибли .

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новости
Украина
Запорожская область
Читайте также:
Хмельницька АЕС
16 ноября, 2022 среда
МАГАТЭ: На Хмельницкой АЭС остановились оба энергоблока, на Ровенской - один
саміт G20
15 ноября, 2022 вторник
Сценарий Путина на саммите G20 провалился, - политолог Таран
російська балістична ракета "Сармат"
16 ноября, 2022 среда
Только ракета, переделанная из комплекса С-300 в баллистическую, могла вызвать такие разрушения, как в Польше, - военный аналитик Гетьман
Киев
0°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 39.94
    Покупка 39.94
    Продажа 40.62
  • EUR
    Покупка 40.3
    Продажа 41.36
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, четверг
17 ноября
12:03
OPINION
Существование РПЦ в Украине – вопрос политической воли Зеленского
11:57
Приложение "Дия"
В приложении Дия можно получить выписку о месте жительства
11:49
Джо Байден
Байден обжаловал заявление Зеленского о происхождении упавшей в Польше ракеты
11:47
Минцифра запускает конкурс на проект по преодолению коррупции посредством открытых данных
11:38
Ракетная атака 17 ноября: Кулеба попросил США передать Украине Patriot
11:25
Эксклюзив
Ситуация вокруг "Довженко-центра" - это стычка власти с гражданским обществом, - экс-руководитель Козленко
11:19
В Харьковской области оккупанты попали по критической инфраструктуре, трое пострадавших
11:17
Укрзализныця начала продажу символических билетов в Севастополь
11:15
Обновлено
Россия нанесла удар по двум объектам инфраструктуры Днепра, известно о пяти пострадавших
10:58
ООН приветствовала продление "зернового соглашения", но призывает убрать все препятствия для экспорта удобрений из РФ
10:55
Завербован еще при СССР. СБУ задержала российского агента, который "наводил" ракеты на энергетические объекты Винницкой области
10:55
"Зерновое соглашение" продлили на 120 дней
10:54
Российские обстрелы 15 ноября преследовали цель остановить украинские АЭС, - Минэнерго
10:54
Литва приобрела для Украины морской дрон за $250 тысяч и назвала его "PEACE Дец"
10:52
В крупных оккупированных городах Луганщины замерзают люди, квартиры отапливают дровами, - Гайдай
10:51
Курс валют 17 ноября: стоимость доллара в обменниках
10:40
Алексей Гончаренко
Прочь изменников из парламента: появилась петиция о лишении мандатов депутатов ОПЗЖ
10:29
Захватчики ударили тремя ракетами по Запорожской области: четверо погибших, есть разрушения
10:23
Эксклюзив
"Должны быть едины": Княжицкий призвал украинские власти строить демократические отношения со СМИ
10:17
Шмигаль заявил, что оккупанты нацелились на украинскую газодобычу
10:11
Канада
Канада анонсировала новую помощь Украине на $34 млн
10:09
Генштаб назвал потери России в сутки: 400 солдат, 7 танков и 6 беспилотников
10:08
Эксклюзив
В Бердянске российские пропагандисты создают молодежные движения и открывают филиалы своих каналов, - боец "Легиона Свободы" Денисов
10:07
Обновлено
Над Киевом сбили две крылатые ракеты
10:03
OPINION
Какие кадры россияне заводят на ЗАЭС
09:42
В течение 16 ноября оккупанты в Донецкой области ранили 4 человека
09:39
электроэнергиия
По всей Украине 17 ноября будут плановые и аварийные отключения света
09:35
РФ истощает свои запасы крылатых ракет массированными ударами по Украине, - британская разведка
09:33
Враг ударил по объекту инфраструктуры в Одесской области
09:16
В Киевской области сработало ПВО
09:12
Силы обороны отразили атаки противника в районах 7 населенных пунктов
09:11
безработица
Самый низкий уровень с 2003 года: в Украине снизился уровень официальной безработицы
09:09
OPINION
Николай Княжицкий
Свободу слова ограничивать нельзя
08:46
Ночью россияне обстреляли Никополь: без света остались несколько тысяч граждан, без воды – более 40 тыс. семей
08:41
В Киеве экстренные отключения света. Графики не действуют
08:36
Украинские воины нанесли удары по 2 позициям зениток врага и поразили 2 пункта управления и 6 районов сосредоточения россиян
08:30
Интервью
Элина Слободянюк: Роспропаганда в Сербии и сбор стильной одежды для учителей и врачей освобожденного Херсона
08:09
В Украине менее чем через неделю собрали средства на 25 морских дронов
08:02
OPINION
Как повлияет ракетный удар РФ по Польше на поставки ПВО в Украину
08:00
"Ингулец" - "Динамо": где и когда смотреть перенесенный матч 1-го тура УПЛ
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV