За прошедшие сутки от рук россиян погибли четыре жителя Донбасса

Об этом сообщил глава Донецкой ОГА Павел Кириленко.

Он отметил, что три человека погибли в Богородичном. Одного человека убили в Торском. В Очеретино один человек получил ранения.

За все время полномасштабной войны Россия убила 1463 жителей Донбасса, ранила 3361 человека. Это без учета жертв в Волновахе и Мариуполе, где точное их количество сосчитать невозможно.