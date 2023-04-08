За прошедшие сутки от рук россиян погибли четыре жителя Донбасса
За прошедшие сутки 7 апреля от рук российской армии погибли четыре жителя Донецкой области, один человек получил ранения
Об этом сообщил глава Донецкой ОГА Павел Кириленко.
Он отметил, что три человека погибли в Богородичном. Одного человека убили в Торском. В Очеретино один человек получил ранения.
За все время полномасштабной войны Россия убила 1463 жителей Донбасса, ранила 3361 человека. Это без учета жертв в Волновахе и Мариуполе, где точное их количество сосчитать невозможно.
- 7 апреля стало известно, что украинские защитники уничтожили российский Су-25 в районе Марьинки Донецкой области.
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