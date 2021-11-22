За прошедшие сутки около 150 мигрантов в очередной раз штурмовали польскую границу

Об этом сообщает Пограничная служба Польши.



За прошедшие сутки, 21 ноября, вблизи села Дубичи-Церковни около 150 мигрантов пытались проникнуть на польскую территорию.



Как сообщает пограничная служба, атаку на границу контролировали белорусские службы.

20 ноября около 200 человек штурмовали границу между Польшей и Беларусью. По словам министра обороны Мариуша Блащака, мигранты сменили тактику и теперь разделяются на маленькие группы.

По информации польских пограничников, всего за вчерашние сутки, 21 ноября, было зафиксировано 346 попыток незаконного пересечения границы. При содействии в нелегальной миграции были задержаны три человека: два гражданина Сирии и гражданин Грузии.