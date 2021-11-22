За прошедшие сутки около 150 мигрантов в очередной раз штурмовали польскую границу
Пограничная служба Польши сообщает о новых попытках мигрантов прорваться с белорусской стороны, на этот раз в районе Дубичи-Церковни
Об этом сообщает Пограничная служба Польши.
За прошедшие сутки, 21 ноября, вблизи села Дубичи-Церковни около 150 мигрантов пытались проникнуть на польскую территорию.
Как сообщает пограничная служба, атаку на границу контролировали белорусские службы.
По информации польских пограничников, всего за вчерашние сутки, 21 ноября, было зафиксировано 346 попыток незаконного пересечения границы. При содействии в нелегальной миграции были задержаны три человека: два гражданина Сирии и гражданин Грузии.
- 20 ноября около 200 человек штурмовали границу между Польшей и Беларусью. По словам министра обороны Мариуша Блащака, мигранты сменили тактику и теперь разделяются на маленькие группы.
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