За прошедшие сутки оккупанты в зоне ООС применили запрещены минометы и противотанковое оружие и продолжили обстрелы после полуночи
Во вторник, 27 июля, российские войска в районе проведения операции объединенных сил 4 раза нарушили режим прекращения огня
Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
Неподалеку Золотого-4 и Водяного захватчики стреляли из запрещенных Минскими соглашениями 120-мм минометов.
У населенных пунктов Екатериновка и Каменка россияне били из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
С начала суток 28 июля по состоянию на 7:00 оккупанты 3 раза нарушили режим прекращения огня.
Вблизи поселка Зайцево российские войска обстреляли украинские позиции из запрещенных Минского соглашениями 82-мм минометов, ручных противотанковых и автоматических станковых гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В районе населенных пунктов Пески и Водяное захватчики стреляли из 120-мм минометов.
Во вторник, 27 июля, и по состоянию на 7:00 среды, 28 июля, боевых потерь вследствие вражеского огня среди украинских защитников не зафиксировано.
На вражеские обстрелы украинские военные ответили огнем.
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