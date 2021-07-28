За прошедшие сутки оккупанты в зоне ООС применили запрещены минометы и противотанковое оружие и продолжили обстрелы после полуночи

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.



Неподалеку Золотого-4 и Водяного захватчики стреляли из запрещенных Минскими соглашениями 120-мм минометов.



У населенных пунктов Екатериновка и Каменка россияне били из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.



С начала суток 28 июля по состоянию на 7:00 оккупанты 3 раза нарушили режим прекращения огня.



Вблизи поселка Зайцево российские войска обстреляли украинские позиции из запрещенных Минского соглашениями 82-мм минометов, ручных противотанковых и автоматических станковых гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.



В районе населенных пунктов Пески и Водяное захватчики стреляли из 120-мм минометов.



Во вторник, 27 июля, и по состоянию на 7:00 среды, 28 июля, боевых потерь вследствие вражеского огня среди украинских защитников не зафиксировано.



На вражеские обстрелы украинские военные ответили огнем.

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