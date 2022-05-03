За прошедшие сутки на Харьковщине, Черниговщине, Сумщине и Киевщине обезвредили 1 424 боеприпаса, среди которых 3 авиабомба, - ГСЧС

Об этом он сообщил в эфире телеканала "Еспресо".



Пресс-офицер ГСЧС отметил, что 3 мая основные направления работы спасателей были на Харьковщине, Черниговщине, Сумщине и Киевщине.



"Только за минувшие сутки было обезврежено 1 424 боеприпаса и среди них три авиабомбы. Если брать с начала военных действий, то уничтожено более 90 тысяч боеприпасов", - отметил пресс-офицер.



Александр Хорунжий рассказал, что спасатели также активно работают по разбору завалов и аварийно-восстановительным работам.



"Сейчас проводятся аварийно-восстановительные работы по городу Сумы в районе "Спартак". В Ахтырке разбирают завалы и восстанавливают инфраструктуру, в частности работают на местной ТЭЦ. Также проходят работы в Харькове и Чернигове. Сегодня в Чернигове, при разборе завалов одного из общежитий, было обнаружено тело человека" – сообщил офицер ГСЧС.



Хорунжий добавил, что спасатели привлекаются к тушению пожаров в Луганской области, где работают под вражескими обстрелами, ликвидируют последствия обстрелов, а также подвозят гуманитарные грузы и питьевую воду.

Также в Харьковской области со 2 по 3 мая спасатели тушили семь пожаров, вызванных российскими обстрелами.

Кроме того, в течение 30 апреля спасатели выезжали на тушение 15 пожаров в Харькове и Харьковской области.