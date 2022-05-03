За прошедшие сутки на Харьковщине, Черниговщине, Сумщине и Киевщине обезвредили 1 424 боеприпаса, среди которых 3 авиабомба, - ГСЧС
Александр Хорунжий, пресс-офицер ГСЧС рассказал, что сейчас спасатели работают по основным направлениям, на которых происходили активные военные действия и только за последние сутки обезвредили почти полторы тысячи боеприпасов, также спасателями проводятся разборы завалов и аварийно-восстановительные работы
Об этом он сообщил в эфире телеканала "Еспресо".
Пресс-офицер ГСЧС отметил, что 3 мая основные направления работы спасателей были на Харьковщине, Черниговщине, Сумщине и Киевщине.
"Только за минувшие сутки было обезврежено 1 424 боеприпаса и среди них три авиабомбы. Если брать с начала военных действий, то уничтожено более 90 тысяч боеприпасов", - отметил пресс-офицер.
Александр Хорунжий рассказал, что спасатели также активно работают по разбору завалов и аварийно-восстановительным работам.
"Сейчас проводятся аварийно-восстановительные работы по городу Сумы в районе "Спартак". В Ахтырке разбирают завалы и восстанавливают инфраструктуру, в частности работают на местной ТЭЦ. Также проходят работы в Харькове и Чернигове. Сегодня в Чернигове, при разборе завалов одного из общежитий, было обнаружено тело человека" – сообщил офицер ГСЧС.
Хорунжий добавил, что спасатели привлекаются к тушению пожаров в Луганской области, где работают под вражескими обстрелами, ликвидируют последствия обстрелов, а также подвозят гуманитарные грузы и питьевую воду.
- Также в Харьковской области со 2 по 3 мая спасатели тушили семь пожаров, вызванных российскими обстрелами.
- Кроме того, в течение 30 апреля спасатели выезжали на тушение 15 пожаров в Харькове и Харьковской области.
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