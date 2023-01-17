За прошедшие сутки Херсонщина более сотни раз страдала от обстрелов россиян, есть погибший
16 января войска РФ 102 раза обстреляли Херсонскую область
Об этом сообщил глава Херсонской ОВ Ярослав Янушевич.
"Российские захватчики 102 раза атаковали Херсонщину. Били из артиллерии, РСЗО, минометов, танков и БПЛА", - отметил он.
Сам Херсон россияне обстреляли 36 раз – под огнем оккупантов в очередной раз оказались жилые кварталы города. Вражеские снаряды попали в здание интерната, больницу и жилые дома.
Из-за российских обстрелов 1 человек погиб, 2 жителя Херсонщины получили ранения разной степени тяжести.
По словам первого заместителя председателя облсовета Юрия Соболевского, 102 обстрела по территории Херсонской области – это абсолютный антирекорд.
- Российские войска 15 января обстреляли в Херсоне помещение, где работают представители Красного Креста Украины.
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