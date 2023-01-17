Об этом сообщил глава Херсонской ОВ Ярослав Янушевич.

"Российские захватчики 102 раза атаковали Херсонщину. Били из артиллерии, РСЗО, минометов, танков и БПЛА", - отметил он.

Сам Херсон россияне обстреляли 36 раз – под огнем оккупантов в очередной раз оказались жилые кварталы города. Вражеские снаряды попали в здание интерната, больницу и жилые дома.

Из-за российских обстрелов 1 человек погиб, 2 жителя Херсонщины получили ранения разной степени тяжести.

По словам первого заместителя председателя облсовета Юрия Соболевского, 102 обстрела по территории Херсонской области – это абсолютный антирекорд.

Российские войска 15 января обстреляли в Херсоне помещение, где работают представители Красного Креста Украины.

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