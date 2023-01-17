Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная война с Россией За прошедшие сутки Херсонщина более сотни раз страдала от обстрелов россиян, есть погибший

За прошедшие сутки Херсонщина более сотни раз страдала от обстрелов россиян, есть погибший

17 января, 2023 вторник
09:41
война с Россией

16 января войска РФ 102 раза обстреляли Херсонскую область

Об этом сообщил глава Херсонской ОВ Ярослав Янушевич.

"Российские захватчики 102 раза атаковали Херсонщину. Били из артиллерии, РСЗО, минометов, танков и БПЛА", - отметил он.

Сам Херсон россияне обстреляли 36 раз – под огнем оккупантов в очередной раз оказались жилые кварталы города. Вражеские снаряды попали в здание интерната, больницу и жилые дома.

Из-за российских обстрелов 1 человек погиб, 2 жителя Херсонщины получили ранения разной степени тяжести.

По словам первого заместителя председателя облсовета Юрия Соболевского, 102 обстрела по территории Херсонской области – это абсолютный антирекорд.

  • Российские войска 15 января обстреляли в Херсоне помещение, где работают представители Красного Креста Украины.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Россия
Херсон
Херсонщина
Читайте также:
ракетний удар по Дніпру
15 января, 2023 воскресенье
Перед ударом по Днепру там задержали подростков, которые фотографировали ТЭС и звонили "друзьям" в Россию, - СМИ
14 января, 2023 суббота
Спецназовцы Беларуси подготовлены к наступлению на Украину, - основатель инициативы силовиков против Лукашенко Азаров
Соледар супутник
16 января, 2023 понедельник
Украинская армия будет держать линию обороны уже за пределами Соледара, - Згурец
Киев
+3°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 39.92
    Покупка 39.92
    Продажа 40.62
  • EUR
    Покупка 42.06
    Продажа 43.11
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, вторник
17 января
10:06
OPINION
Может ли произойти в РФ военный переворот?
10:06
Инфографика
Курс валют на 17 января: стоимость дара, евро, злотого
09:58
Эксклюзив
Каждый день Ровенщина более боеспособна, - руководитель ОВА Коваль
09:50
Россияне обстреляли из артиллерии Очаковскую общину в Николаевской области, один человек погиб
09:46
Украинский дебютант Australian Open дал бой 25-й ракетке мира
09:39
ЛНР
Оккупанты рассматривают возможность реорганизации некоторых городов Луганщины до уровня пгт, - ОВА
09:39
За сутки от рук россиян в Донецкой области погибли два человека
09:13
Россия держит в Черном море ракетоносителей с почти рекордным количеством "калибров" - 44 единицы, - Гуменюк
09:09
Заявления РФ о причастности украинской ПВО к трагедии в Днепре ошибочны, - разведка Британии
08:59
На чемпионате по теннису Australian Open запретили российские и белорусские флаги после жалобы Украины
08:44
Враг ночью ударил более 20 снарядами по Никопольщине
08:29
Украина завоевала первую медаль зимней Универсиады-2023
08:10
Инфографика
Более 800 солдат, 11 боевых бронемашин и 3 танка: Россия потеряла за сутки в Украине
08:06
Обновлено
В Днепре на 90% разобраны завалы разрушенной российской ракетой многоэтажки
08:06
OPINION
Почему выражение "вот вернутся хлопцы с фронта" является диким инфантилизмом
07:59
За первые 15 дней нового года в Украине от российской агрессии погибли 104 человека, - ООН
07:35
Вражеские войска ночью обстреляли громаду на Запорожье, повреждены дома и автомобили
07:09
Демографический кризис: в Китае впервые за 60 лет сократилось количество населения
07:00
ВСУ отразили атаки РФ в более 20 населенных пунктах, в том числе Соледаре и Бахмуте - возведение Генштаба
06:27
Евгений Пригожин
ISW: Конфликт между Пригожиным и минобороной РФ усилился
05:54
Митрополит УПЦ МП Павел стоит перед шлагбаумом в Лавре
Россия 17 января созывает Совбез ООН обсудить "притеснения" УПЦ МП в Украине
05:45
Чиновников Киевводоканала подозревают в хищении 2 млн грн бюджетных средств
05:21
Чиновник Пентагона признал потребность Украины в дальнобойных ракетах и отметил тяжесть удержания танков Abrams
04:53
Во Франции масштабный пожар на складе с литиевыми аккумуляторами и автомобильными шинами
04:26
Цены на газ в Европе снизились до уровня осени 2021 года
03:58
"Батько наш Онуфрий, УПЦ нам маты": в УПЦ МП перепели известную песню о Бандере
03:29
В Херсонской области, в Краматорске и российском Белгороде сообщают о взрывах
02:57
НАБУ и САП завершили расследование второго эпизода дела "Роттердам+"
02:30
Предоставленное оружие "временно ослабит" британскую армию, но поможет Украине в борьбе с РФ, - генерал Сандерс
02:02
В разрушенном ракетой РФ доме в Днепре уничтожено более 200 квартир, разбор завалов продолжается, - ОП
01:49
Антониу Гутерреш
Гутерреш назвал ракетный удар РФ по дому в Днепре нарушением законов войны
01:24
Джастин Трюдо
"Мы пока не готовы передать танки, но сделаем все, чтобы Украина победила": премьер Канады Трюдо
00:56
"Это самый мощный пакет помощи от Британии, который поможет Украине выиграть эту войну": Сунак
00:28
Путин будет давить, но США сделают все, чтобы у него ничего не получилось, - заместитель Блинкена Шерман в Киеве
2023, понедельник
16 января
23:57
Представители МАГАТЭ прибыли на Южноукраинскую АЭС
23:42
Михаил Подоляк
Подоляк о статье Медведчука: "Он – абсолютное и пустое прошлое, поставьте на нем жирнеющий исторический крест"
23:20
Оккупанты обстреляли Сумщину из минометов и стрелкового оружия
22:57
Зеленский: удар по Днепру в юрисдикции Международного уголовного суда, каждый виновный ответит
21:54
Словакия передала Украине еще одну гаубицу Zuzana-2 – уже восьмую
21:51
Опасность провокаций: власти Киева призвали не купаться в водоемах на Крещение и воздержаться от массовых мероприятий
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV