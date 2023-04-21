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За прошедшие сутки армия РФ выпустила 247 снарядов по жилым кварталам Херсонщины, есть погибшие

21 апреля, 2023 пятница
08:21
Война с Россией

В течение 20 апреля российские военные совершили 63 обстрела Херсонской области, в результате чего погибли и получили ранения местные жители

Об этом сообщил глава Херсонской ОВ Александр Прокудин.

Противник выпустил 247 снарядов из тяжелой артиллерии, БПЛА и авиации. Город Херсон враг обстрелял 4 раза.

Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области. 2 человека погибли, 3 – получили ранения.

Однако за те сутки с деоккупированной территории эвакуированы 52 человека.

  • В течение 19 апреля российские войска обстреливали Херсонскую область 60 раз . В результате ранены шесть мирных жителей, есть повреждения.
  • Днем 20 апреля вражеские войска обстреляли Берислав в Херсонской области. В районе были проблемы с электроснабжением, один человек получил ранения.
Россия
Херсон
Херсонщина
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