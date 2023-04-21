Об этом сообщил глава Херсонской ОВ Александр Прокудин.

Противник выпустил 247 снарядов из тяжелой артиллерии, БПЛА и авиации. Город Херсон враг обстрелял 4 раза.



Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области. 2 человека погибли, 3 – получили ранения.

Однако за те сутки с деоккупированной территории эвакуированы 52 человека.