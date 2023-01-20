Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная война с Россией За прошедшие сутки армия РФ убила в Донецкой области 4 мирных жителей

За прошедшие сутки армия РФ убила в Донецкой области 4 мирных жителей

20 января, 2023 пятница
08:23
война с Россией

19 января в результате действий российских военных на территории Донецкой области погибли 4 мирных жителя и по меньшей мере три украинца получили ранения

Об этом информирует в телеграмме глава Донецкой ОВА Павел Кириленко .

За минувшие сутки россияне убили 4 мирных жителей Донбасса. В частности, двоих в Дробышевом и по одному человеку в Бахмуте и Максимилианивке.

В результате российских атак в области по меньшей мере три украинца получили ранения.

Всего с начала полномасштабного вторжения РФ в Донецкой области погибли 1313 человек, еще 2866 получили ранения разной степени тяжести.

В настоящее время установить точное количество жертв во временно оккупированных городах Мариуполь и Волновах невозможно.

"Каждый военный преступник будет наказан!" – подчеркнул Кириленко.

  • 17 января представитель Донецкой областной военной администрации Татьяна Игнатченко в эфире Еспресо сообщила, что Донетчина находится под постоянными массированными обстрелами по всей линии фронта, поскольку россияне не отказываются от планов полностью оккупировать область в ее административных пределах.
  • 18 января российские войска ранили не менее четырех мирных жителей в населенных пунктах Донецкой области.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Мариуполь
Донетчина
Волноваха
воєнні злочини Росії
Читайте также:
Сергій Лавров
18 января, 2023 среда
Лавров сказал, что о переговорах с Зеленским и его мирном плане "не может быть и речи". В МИД Украины отреагировали
путін
19 января, 2023 четверг
В Кремле отреагировали на выступление Зеленского в Давосе, где он усомнился в существовании Путина
сніг зима погода
18 января, 2023 среда
Синоптик Наталья Диденко предупредила, что на смену теплой погоде идет похолодание
Киев
+5°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 39.88
    Покупка 39.88
    Продажа 40.53
  • EUR
    Покупка 42.09
    Продажа 43.08
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, пятница
20 января
08:36
Уильям Бернс
Директор ЦРУ Бернс тайно посетил Киев, чтобы рассказать о планах РФ Зеленскому, - The Washington Post
08:14
OPINION
Николай Княжицкий
Власть просто боится усиления ВЦУ
08:05
OPINION
Не одним Арестовичем...
07:51
За сутки ВСУ уничтожили 770 солдат РФ, 6 боевых бронемашин и 3 танка
07:36
Россия готовится к скрытой мобилизации в оккупированном Крыму, а ВСУ отразили атаки в 16 городах и селах, - Генштаб
07:11
ОБСЕ
ОБСЕ осудила использование Россией захваченных автомобилей наблюдателей и требует возвращения сотрудников и имущества
06:53
ISW спрогнозировал, когда может быть наступление из Беларуси
06:20
Спикер Воздушных сил назвал лучшую "прививку" против российских С-300 и С-400
05:48
РФ останется угрозой даже после поражения в Украине, - глава Военного комитета НАТО
05:25
Вучич: Сербия потеряла "задор" относительно членства в ЕС
04:27
РФ перебросила 11 вертолетов ближе к белорусско-украинской границе, – Гаюн
03:48
Australian Open: первая ракетка Украины вылетела из турнира
03:31
Офицер ВСУ Штефан опубликовал новые фото уничтоженных россиян: от лейтенантов до капитанов
02:59
Российские врачи готовы работать на оккупированных территориях за 4,5 тыс. рублей, - Центр нацсопротивления
02:35
Умер член Зала славы рок-н-ролла Дэвид Кросби
02:20
Дарио Срна
Боремся не только против России, но и против ФИФА, - директор "Шахтера" Срна
01:39
Морские пехотинцы уничтожили 26 россиян, гаубицу "Акация" и хранилище с боеприпасами
01:39
Обновлено
Пентагон
ПВО Avenger, дополнительные Bradley, Stryker, боеприпасы к HIMARS: Белый дом объявил новый пакет военной помощи для Украины на сумму $2,5 млрд
01:01
"Ман Сити" победил "Тоттенхэм" в АПЛ
00:58
"Таллиннская декларация": 9 европейских стран окажут усиленную военную помощь Украине
00:46
Российский беспилотник сбросил на Сумщину взрывчатку
00:24
Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 19 января
00:14
Митрополит УПЦ МП Павел стоит перед шлагбаумом в Лавре
В Раде зарегистрировали законопроект о запрете УПЦ МП
00:02
"Почти уверен, что решение будет принято в течение нескольких дней": министр обороны Германии о танках для Украины
2023, четверг
19 января
23:33
Зеленский провел заседание Ставки с участием руководителей ряда регионов и нового главу МВД
23:22
Готовим начало переговоров о членстве Украины в ЕС, – Зеленский
22:53
На крыше минобороны РФ и в центре Москвы устанавливают зенитки, - СМИ
22:49
В Киеве 20 января будут действовать стабилизационные отключения света, – Yasno
22:14
Facebook Instagram
Meta пообещала не блокировать сообщения о полке "Азов" в своих соцсетях
22:04
Прокурор готовит Алеку Болдвину обвинение в непреднамеренном убийстве оператора-украинки
21:57
Обзор
Больше оружия Украине из США, трибунал для Путина и Рамштайна. Мировые СМИ об Украине 19 января
21:46
Дискуссии по созданию зоны безопасности вокруг ЗАЭС продолжаются: Зеленский и Гросси встретились в Киеве
21:38
Зеленский призвал Запад предоставить Украине "адекватное количество танков"
20:55
Во Франции заблокировали средства кремлевского телеканала RT
20:53
Эксклюзив
Украина получит тяжелое наступательное оружие, - военный эксперт Свитан
20:52
Порошенко обратился к Шольцу: "Дайте Украине танки, и чем быстрее – тем лучше"
20:45
"Манипуляция правдой со стороны России достигла еще одного позорного предела": Боррель о заявлениях Лаврова, который сравнил россиян с евреями во время Холокоста
20:42
Польша допускает поставку Украине танков Leopard без согласия Германии, CNN сообщило, что Пентагон планирует "давить на немцев" в этом вопросе
20:07
OPINION
Что не так со Щедрым вечером?
20:00
Обзор
Победные новости 330 дня войны: спецтрибунал для Путина, 4 страны передадут Украине оружие |
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV