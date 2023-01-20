За прошедшие сутки армия РФ убила в Донецкой области 4 мирных жителей

Об этом информирует в телеграмме глава Донецкой ОВА Павел Кириленко .

За минувшие сутки россияне убили 4 мирных жителей Донбасса. В частности, двоих в Дробышевом и по одному человеку в Бахмуте и Максимилианивке.

В результате российских атак в области по меньшей мере три украинца получили ранения.

Всего с начала полномасштабного вторжения РФ в Донецкой области погибли 1313 человек, еще 2866 получили ранения разной степени тяжести.

В настоящее время установить точное количество жертв во временно оккупированных городах Мариуполь и Волновах невозможно.

"Каждый военный преступник будет наказан!" – подчеркнул Кириленко.

17 января представитель Донецкой областной военной администрации Татьяна Игнатченко в эфире Еспресо сообщила, что Донетчина находится под постоянными массированными обстрелами по всей линии фронта, поскольку россияне не отказываются от планов полностью оккупировать область в ее административных пределах.

18 января российские войска ранили не менее четырех мирных жителей в населенных пунктах Донецкой области.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb