За прошедшие сутки армия РФ убила в Донецкой области 4 мирных жителей
19 января в результате действий российских военных на территории Донецкой области погибли 4 мирных жителя и по меньшей мере три украинца получили ранения
Об этом информирует в телеграмме глава Донецкой ОВА Павел Кириленко .
За минувшие сутки россияне убили 4 мирных жителей Донбасса. В частности, двоих в Дробышевом и по одному человеку в Бахмуте и Максимилианивке.
В результате российских атак в области по меньшей мере три украинца получили ранения.
Всего с начала полномасштабного вторжения РФ в Донецкой области погибли 1313 человек, еще 2866 получили ранения разной степени тяжести.
В настоящее время установить точное количество жертв во временно оккупированных городах Мариуполь и Волновах невозможно.
"Каждый военный преступник будет наказан!" – подчеркнул Кириленко.
- 17 января представитель Донецкой областной военной администрации Татьяна Игнатченко в эфире Еспресо сообщила, что Донетчина находится под постоянными массированными обстрелами по всей линии фронта, поскольку россияне не отказываются от планов полностью оккупировать область в ее административных пределах.
- 18 января российские войска ранили не менее четырех мирных жителей в населенных пунктах Донецкой области.
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