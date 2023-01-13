За прошедшие сутки армия РФ 49 раз обстреляла Херсонщину, погиб мирный житель, двое получили ранения
12 января российские военные 49 раз били по населенным пунктам Херсонской области. В результате погиб мирный житель, двое получили ранения
Об этом информирует глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич .
Рашисты за прошедшие сутки 49 раз обстреляли территорию Херсонщины. Враг бил по мирным населенным пунктам из артиллерии, РСЗО, минометов, танков, также зафиксирован ракетный удар.
В частности, областной центр, город Херсон, россияне обстреляли 7 раз. Снаряды врага попали в частные и многоквартирные дома.
12 января в результате обстрелов российских войск в поселке Янтарное погиб 27-летний мужчина и пострадала 47-летняя женщина.
Также сообщается, что получил ранения еще один человек.
- 10 января российские войска нанесли удар по городу Херсон. Снаряд попал во двор пятиэтажки, ранен местный житель.
- Во вторник, 10 января, российские захватчики нанесли 63 удара по территории Херсонской области, в результате чего были повреждены детская больница, образовательное учреждение и жилые дома.
- 11 января рашисты били по городу Херсон. Зафиксированы попадания в роддом, который загорелся от вражеского снаряда. Пострадала работница медучреждения.
- В тот же день рашисты ударили по объекту критической инфраструктуры в Никольском Херсонской области. В результате были ранены трое мирных жителей.
- В общей сложности за 11 января российские военные 90 раз обстреляли территорию Херсонщины из артиллерии, реактивных систем, минометов и танков.
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