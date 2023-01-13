Об этом информирует глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич .

Рашисты за прошедшие сутки 49 раз обстреляли территорию Херсонщины. Враг бил по мирным населенным пунктам из артиллерии, РСЗО, минометов, танков, также зафиксирован ракетный удар.

В частности, областной центр, город Херсон, россияне обстреляли 7 раз. Снаряды врага попали в частные и многоквартирные дома.

12 января в результате обстрелов российских войск в поселке Янтарное погиб 27-летний мужчина и пострадала 47-летняя женщина.

Также сообщается, что получил ранения еще один человек.

10 января российские войска нанесли удар по городу Херсон. Снаряд попал во двор пятиэтажки, ранен местный житель.

Во вторник, 10 января, российские захватчики нанесли 63 удара по территории Херсонской области, в результате чего были повреждены детская больница, образовательное учреждение и жилые дома.

11 января рашисты били по городу Херсон. Зафиксированы попадания в роддом, который загорелся от вражеского снаряда. Пострадала работница медучреждения.

В тот же день рашисты ударили по объекту критической инфраструктуры в Никольском Херсонской области. В результате были ранены трое мирных жителей.

В общей сложности за 11 января российские военные 90 раз обстреляли территорию Херсонщины из артиллерии, реактивных систем, минометов и танков.