English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Борьба за свободу слова
Война с Россией: хроника
Главная Новости За преступления россиян в Украине "должен быть международный трибунал", - Княжицкий на польском телевидении

За преступления россиян в Украине "должен быть международный трибунал", - Княжицкий на польском телевидении

26 мая, 2022 четверг
13:03
Новости

Народный депутат Украины Николай Княжицкий считает, что за преступления россиян в Украине "должен быть международный трибунал", а бывший посол Польши в Киеве Ян Пекло сказал, что фотографии из Бучи, Ирпеня или Мариуполя - "это вещи, которые нельзя забыть, это вещи , которые будут определять дальнейшую форму Европы"

Об этом они говорили в программе "Точки над и" на польском телеканале TVN24 .

Княжицкий выразил мнение, что за преступления кафиров в Украине "должен быть международный трибунал". – И над теми, кто насиловал, и над Путиным, и над каждым, кто отдавал эти приказы. Я не вижу другого выхода (...), потому что если их не наказать за то, что они сделали, они будут продолжать это делать, - сказал он.

На вопрос, была ли оккупация Мариуполя россиянами на юго-востоке Украины наибольшим успехом Владимира Путина, дипломат Пекло оценил, что "это одна из величайших трагедий Путина". – Поскольку Мариуполь теперь будет символом того, чего не должно произойти, никогда никогда в Европе. И это произошло и произошло благодаря тому, что был издан такой приказ и Мариуполь сравнено с землей, – добавил.

Он также отметил, что фотографии из Бучи, Ирпеня и Мариуполя "это вещи, которые нельзя забыть, это вещи, определяющие дальнейший вид Европы".

"Россия хочет провести, очевидно, показательный суд в сталинском стиле"

Также гости "Точки над и" говорили о возможном обмене военнопленными между Россией и Украиной. - Предложение подано. Также в этом предложении был обмен Виктора Медведчука, кума Путина и по сути предателя украинского народа на бойцов полка "Азов" и этой бригады морской пехоты, но Россия на это не согласилась, - указал бывший посол.

По его словам, "Россия хочет провести, очевидно, показательный суд в сталинском стиле, где она хочет доказать миру - чего она, безусловно, не может сделать, - что она борется с нацизмом". "На самом деле это Россия создала новый российский нацизм, другую версию", - добавил он.

Украинский депутат: судьба этих бойцов для Путина не имеет значения

Украинский депутат согласился со своим собеседником. "Да, они хотят это сделать", – подтвердил Княжицкий. По его мнению, "только поддержка всего демократического мира может защитить этих украинских героев". Он также сказал, что Путину неважно, что в Украине много российских солдат. – Судьба этих воинов не имеет значения для Путина, как и судьба Медведчука, потому что он маньяк, – сказал политик. "У него совсем другие ценности", – добавил он.

Украина отдаст землю? "Абсолютно невозможно"

На вопрос, готова ли Украина отдать часть своей земли ради мира, Княжицкий решительно ответил, что с точки зрения украинцев это абсолютно невозможно. – Донецкая и Луганская области и Крым, все это часть Украины и это наши земли. Это должно быть украинское, утвердил он.

Он также выразил мнение, что если бы его страна принадлежала к ЕС и НАТО, Россия не решилась бы на агрессию. - Если мы будем членами Европейского Союза и НАТО, то мы можем отобрать у Путина все наши украинские земли, - добавил.

Николай Княжицкий
Читайте также:
авіаудар
26 мая, 2022 четверг
В Хмельницкой области раздались взрывы
Володимир Путін та Сі Цзіньпін
25 мая, 2022 среда
Китай подтолкнул Путина начать войну против Украины, - Пионтковский
ракета
25 мая, 2022 среда
ВСУ заманили врага в капкан Светлодарской дуги, чтобы с высоты вычислять и уничтожать противника - боец "Легиона Свободы" Назаренко
Киев
+21°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 34.62
    Покупка 34.62
    Продажа 35.91
  • EUR
    Покупка 36.32
    Продажа 38.1
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, четверг
26 мая
16:03
Украинская разведка перехватила разговор оккупантов с подробностями расстрела работника Запорожской АЭС Сергея Швеца
15:58
Премьер-министр Финляндии Марин встретилась с Владимиром Зеленским
15:47
Эксклюзив
Николай Княжицкий
Инициаторы заявления Медведчука думали, что навредят Порошенко, а ударили по Зеленскому, - нардеп Княжицкий
15:39
Украина должна получить статус кандидата в члены ЕС, это запустит экономику, - Глеб Вышлинский
15:38
Харьков снова обстреляли: известно по меньшей мере о 7 пострадавших и 4 погибших
15:37
В Украине появится единая база вакансий с обновлением в режиме реального времени
15:31
Эксклюзив
Николай Княжицкий
Единый телемарафон не помогает победить Россию в информационной войне, – нардеп Княжицкий
15:30
Украинский политик об Анджее Дуде: самый большой друг Украины в мире
15:28
Нанес государству ущерб на $6 млн: экс-директора госпредприятия будут судить за служебную халатность
15:27
Турция заявила, что не намерена отказываться от российского газа
15:25
Для пополнения запасов ВСУ на Азовсталь авиация совершала 7 вылетов – Буданов
15:24
ПЦУ просит Вселенского патриарха Варфоломея лишить главу РПЦ Кирилла (Гундяева) престола
15:16
КСУ
У Зеленского заявили о необходимости "переосмыслить необходимость существования КСУ"
14:54
Эксклюзив
Россияне так боятся беспилотников ВСУ, что обстреливают даже из ЗРК "Панцирь-С1" и "Бук", - директор "Атлон-Авиа" Вьюнник
14:51
Интервью
Ласковая украинизация должна закончиться. Должен быть закон и санкции за его невыполнение, – Виктор Винник
14:47
Национальное информбюро запустило горячую линию по розыску пленных и пропавших во время войны
14:33
Эксклюзив
Николай Княжицкий
После войны западные инвестиции должны пойти в Украину большим потоком, - нардеп Княжицкий
14:23
Дания
Южная Корея и Дания будут работать над совместным экспортом плавучих АЭС, - издание Neimagazine
14:13
МВФ
Внешнее финансирование Украины улучшилось. Осталось сделать его ритмичным, – МВФ
14:12
Россияне обстреляли Николаевщину: погибла женщина, еще 14 человек получили ранения
14:06
Эксклюзив
Украинские беспилотники "Фурия" помогают ВСУ уничтожать рашистов с 2014 года, - директор "Атлон-Авиа" Вьюнник
13:56
Олаф Шольц
Германия не примет навязанный Россией мир, - Шольц на Давосском форуме
13:53
Эксклюзив
По месту расположения бойцов полка "Сафари" враг нанес ракетные удары в Запорожье, - депутат облсовета
13:50
доллар
НБУ пока оставит неизменным фиксированный курс гривны, - заместитель главы Нацбанка Гелетий
13:47
Оккупанты обстреляли Херсонщину из "ураганов": повреждены дома, двое гражданских получили ранения
13:42
Премьер-министр Финляндии Марин посетила Ирпень
13:42
Зеленский посмертно наградил военного и журналиста Александра Махова орденом "За мужество" III степени
13:41
Польша заставила 700 украинских беженцев вернуть социальные выплаты
13:32
Приказал обстреливать Запорожскую область: российскому генералу объявили подозрение
13:24
"Е*ашу всех, мне по**й вообще: гражданских, не гражданских. Могу уши отрезать": СБУ перехватила разговор оккупанта с женой
13:07
Зеленский наградил 87 пограничников, 339 нацгвардейцев и 4 полицейских за мужество и преданность Украине, 104 – посмертно
13:00
Литовские правоохранители вместе с украинскими спецпрокурорами собирают доказательства преступлений РФ в Украине
12:37
экономика
Украинская экономика может упасть на 35%, но все зависит от продолжительности войны, - Роман Шеремета
12:35
Оккупанты под видом помощи от "Единой России" отвезли в Донецк хирургическое оборудование, похищенное из больницы Мариуполя
12:33
Избежать масштабного голода: для разблокирования экспорта зерна глава Африканского союза Салл поедет в РФ и Украину
12:23
Эксклюзив
Небылицы Медведчука – это атака на верховенство права, - нардеп Синютка
12:18
Изъятые у харьковского предприятия 700 кг тротила передадут ВСУ
12:18
Оккупанты обстреляли Харьковщину: за сутки погибли два человека, ранены еще 15, в том числе ребенок
12:12
Украина с начала войны в пять раз нарастила экспорт зерновых сухопутными путями
12:00
Новоназначенный министр внешних дел Франции Колонна поддерживает нефтяное эмбарго России, - Кулеба
Больше статей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV