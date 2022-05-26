За преступления россиян в Украине "должен быть международный трибунал", - Княжицкий на польском телевидении

Об этом они говорили в программе "Точки над и" на польском телеканале TVN24 .

Княжицкий выразил мнение, что за преступления кафиров в Украине "должен быть международный трибунал". – И над теми, кто насиловал, и над Путиным, и над каждым, кто отдавал эти приказы. Я не вижу другого выхода (...), потому что если их не наказать за то, что они сделали, они будут продолжать это делать, - сказал он.

На вопрос, была ли оккупация Мариуполя россиянами на юго-востоке Украины наибольшим успехом Владимира Путина, дипломат Пекло оценил, что "это одна из величайших трагедий Путина". – Поскольку Мариуполь теперь будет символом того, чего не должно произойти, никогда никогда в Европе. И это произошло и произошло благодаря тому, что был издан такой приказ и Мариуполь сравнено с землей, – добавил.

Он также отметил, что фотографии из Бучи, Ирпеня и Мариуполя "это вещи, которые нельзя забыть, это вещи, определяющие дальнейший вид Европы".

"Россия хочет провести, очевидно, показательный суд в сталинском стиле"

Также гости "Точки над и" говорили о возможном обмене военнопленными между Россией и Украиной. - Предложение подано. Также в этом предложении был обмен Виктора Медведчука, кума Путина и по сути предателя украинского народа на бойцов полка "Азов" и этой бригады морской пехоты, но Россия на это не согласилась, - указал бывший посол.

По его словам, "Россия хочет провести, очевидно, показательный суд в сталинском стиле, где она хочет доказать миру - чего она, безусловно, не может сделать, - что она борется с нацизмом". "На самом деле это Россия создала новый российский нацизм, другую версию", - добавил он.

Украинский депутат: судьба этих бойцов для Путина не имеет значения

Украинский депутат согласился со своим собеседником. "Да, они хотят это сделать", – подтвердил Княжицкий. По его мнению, "только поддержка всего демократического мира может защитить этих украинских героев". Он также сказал, что Путину неважно, что в Украине много российских солдат. – Судьба этих воинов не имеет значения для Путина, как и судьба Медведчука, потому что он маньяк, – сказал политик. "У него совсем другие ценности", – добавил он.

Украина отдаст землю? "Абсолютно невозможно"

На вопрос, готова ли Украина отдать часть своей земли ради мира, Княжицкий решительно ответил, что с точки зрения украинцев это абсолютно невозможно. – Донецкая и Луганская области и Крым, все это часть Украины и это наши земли. Это должно быть украинское, утвердил он.

Он также выразил мнение, что если бы его страна принадлежала к ЕС и НАТО, Россия не решилась бы на агрессию. - Если мы будем членами Европейского Союза и НАТО, то мы можем отобрать у Путина все наши украинские земли, - добавил.