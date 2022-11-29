За преступления РФ нужно наказать "коллективного Путина", - Зеленская
За совершенные во время российской агрессии преступления в Украине следует наказать не только президента РФ, но и "коллективного Путина"
Об этом в интервью британскому телеканалу Sky News заявила первая леди Украины Елена Зеленская.
"Я думаю, что это не только один человек – Путин. Мы говорим о "коллективном Путине", и я считаю, что весь "коллективный Путин" должен быть наказан”, - сказала она.
Кроме того, Зеленская добавила, что нужно объединить мировое сообщество для поддержки создания специального трибунала для наказания российских военных преступников.
"Нам нужно объединить мировое сообщество, равно как это произошло в январе 1942 года, чтобы поддержать специальный трибунал за агрессию России против Украины", - сказала она.
Первая леди Украины призвала Великобританию выступить лидером в создании такого специального международного трибунала для судебного преследования России за агрессию против украинского народа, отметив, что "просто остановить войну недостаточно".
- 5 ноября стало известно, что Microsoft стал партнером фонда Елены Зеленской.
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