За преступления РФ нужно наказать "коллективного Путина", - Зеленская

Об этом в интервью британскому телеканалу Sky News заявила первая леди Украины Елена Зеленская.

"Я думаю, что это не только один человек – Путин. Мы говорим о "коллективном Путине", и я считаю, что весь "коллективный Путин" должен быть наказан”, - сказала она.

Кроме того, Зеленская добавила, что нужно объединить мировое сообщество для поддержки создания специального трибунала для наказания российских военных преступников.

"Нам нужно объединить мировое сообщество, равно как это произошло в январе 1942 года, чтобы поддержать специальный трибунал за агрессию России против Украины", - сказала она.

Первая леди Украины призвала Великобританию выступить лидером в создании такого специального международного трибунала для судебного преследования России за агрессию против украинского народа, отметив, что "просто остановить войну недостаточно".

5 ноября стало известно, что Microsoft стал партнером фонда Елены Зеленской.

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