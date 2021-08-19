За преследование ПЦУ и развитие оккупационных органов власти: Кабмин предлагает ввести санкции против 70 человек относительно Крыма
Кабинет Министров одобрил 2 пакета санкций в отношении должностных лиц, причастных к оккупационной власти Крыма, и внесет на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны
Об этом сообщает пресс-служба Минреинтеграции .
Первым пакетом правительство предлагает СНБО применить санкции к 18 физических лиц - судей РФ и других служащих ее оккупационной администрации, ответственных за преследование общины ПЦУ в Крыму.
Вторым распоряжением предлагается применить санкции до 52 человек - руководителей структурных подразделений оккупационных администраций, судей, силовиков и россиян, причастных к организации оккупационной системы судопроизводства и преследования населения в оккупированном Крыму.
Санкции предлагается применить на 5 лет.
В случае принятия решения СНБО, Украина безотлагательно передаст эту информацию органам ЕС, США, Канады и других международных партнеров о возможном введении аналогичных санкций.
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