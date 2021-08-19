За преследование ПЦУ и развитие оккупационных органов власти: Кабмин предлагает ввести санкции против 70 человек относительно Крыма

Об этом сообщает пресс-служба Минреинтеграции .

Первым пакетом правительство предлагает СНБО применить санкции к 18 физических лиц - судей РФ и других служащих ее оккупационной администрации, ответственных за преследование общины ПЦУ в Крыму.

Вторым распоряжением предлагается применить санкции до 52 человек - руководителей структурных подразделений оккупационных администраций, судей, силовиков и россиян, причастных к организации оккупационной системы судопроизводства и преследования населения в оккупированном Крыму.

Санкции предлагается применить на 5 лет.

В случае принятия решения СНБО, Украина безотлагательно передаст эту информацию органам ЕС, США, Канады и других международных партнеров о возможном введении аналогичных санкций.

Силовики оккупантов на территории Крыма во время богослужения ворвались в помещение мужского монастыря Святого Димитрия Солунского Православной церкви Украины в селе Балки Белогорского района

Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий подготовило санкционный пакет отношении лиц, преследующих Православную церковь Украины в оккупированном Крыму.