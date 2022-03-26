За предыдущие сутки украинская ПВО сбила 3 самолета, 1 вертолет, по меньшей мере 5 ракет и 3 БПЛА, - Воздушные силы ВСУ

Об этом ПС ВСУ сообщили в вечернем отчете, передает Эспрессо.TV .

"25 марта враг нанес массированный ракетный удар по территории Украины на нескольких направлениях. Только по территории Командования Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины было выпущено шесть крылатых ракет. Часть из них сбила наша противовоздушная оборона, а часть поразила цели. Есть определенные разрушения. Пожар быстро локализовали, завалы разбирают спасатели ГСЧС. Уточняется тип ракет, нанесенный инфраструктуре ущерб и наличие пострадавших", - говорится в сообщении.

Несмотря на это, в течение суток Воздушные Силы уничтожили три самолета российских оккупантов и, по меньшей мере, пять крылатых ракет рашистов.

Есть информация и из операции Объединенных сил об уничтожении трех БпЛА типа "Орлан-10", а также поражения вертолета кафиров на стоянке.

Успешно отработала ударная авиация Воздушных Сил, которая под прикрытием истребителей нанесла ракетно-бомбовые удары по колоннам техники, скоплению войск и логистике врага.

Напомним, о ракетах, попавших в стратегические объекты в Винницкой области, сначала сообщил председатель ОВА, а впоследствии и Командование ПС ВСУ.

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