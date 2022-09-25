Об этом она сказала в эфире телеканала "Эспрессо"

"Мы продолжаем огневой контроль над временно оккупированной территорией, выявляя места сосредоточение вражеских сил и средств. За предыдущие сутки и минувшую ночь уничтожены три склада с боеприпасами и четыре пункта управления", - отметила Гуменюк.

Руководитель пресс-центра ОК "Юг" также добавила, что Сили обороны продолжают контроль мостов.

"Наносим точечные удары, чтобы враг не пытался ремонтировать и использовать транспортные артерии. Оккупанты пытаются по мостам пускать гражданский легковой транспорт для проверки выносливости этих мостов, и это опасно для гражданского населения", - отметила Гуменюк.

На южном фронте украинские ракетно-артиллерийские подразделения ужесточили огневой контроль в районе Каховской ГЭС.

В Николаевской области украинские защитники демилитаризовали российский штаб недалеко от Снигиревки

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb