За предыдущие сутки и минувшую ночь ВСУ уничтожили 3 вражеских склада и 4 пункта управления, - руководитель пресс-центра ОК "Юг" Гуменюк
Руководитель пресс-центра Сил обороны и охраны оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк сообщила, что ВСУ продолжают огневой контроль над временно оккупированной территорией
Об этом она сказала в эфире телеканала "Эспрессо"
"Мы продолжаем огневой контроль над временно оккупированной территорией, выявляя места сосредоточение вражеских сил и средств. За предыдущие сутки и минувшую ночь уничтожены три склада с боеприпасами и четыре пункта управления", - отметила Гуменюк.
Руководитель пресс-центра ОК "Юг" также добавила, что Сили обороны продолжают контроль мостов.
"Наносим точечные удары, чтобы враг не пытался ремонтировать и использовать транспортные артерии. Оккупанты пытаются по мостам пускать гражданский легковой транспорт для проверки выносливости этих мостов, и это опасно для гражданского населения", - отметила Гуменюк.
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