Об этом идет речь на сайте парламента.

Верховная Рада 19 июня на очередном пленарном заседании приняла постановление об обращении в страны ЕС по предоставлению Украине статуса страны-кандидата на вступление в ЕС. За это проголосовало 315 нардпепов при минимально необходимом количестве 226 голосов.

Такое решение парламент поддержал единогласно всеми фракциями и группами, свидетельствуют данные на сайте Верховной Рады.

В частности, среди фракции "Слуга народа" "за" проголосовали 199 народных депутатов, не голосовали - 32, отсутствовали 9 нардепов.

Среди фракции "Европейская солидарность" из 27 депутатов "за" проголосовали 19, не голосовали - трое, отсутствовали пятеро.

Депутатская группа "Платформа за жизнь и мир" в Верховной Раде Украины поддержала решение 14-ю голосами, не голосовало шестеро, "Батькивщина" - 13-я, "За будущее" - 9, "Голос" - 9, "Доверие" - 13 , "Восстановление Украины" – 12 голосов. Еще 13 внефракционных депутатов поддержали такое решение.

В обращении Украина указывает на необходимость дальнейшей военной поддержки для усиления противовоздушной, противотанковой и противокорабельной обороны, а также продолжения предоставления гуманитарной помощи Украине.

Парламент предлагает ЕС усиливать санкционное давление на РФ и Беларусь из-за введения дальнейших пакетов санкций, в частности отключения РФ от мировой финансовой системы, полное эмбарго на важнейшие товары российского экспорта, а также введение персональных санкций на российских чиновников и членов их семей, говорится в обращении.

Кроме того, Украина отмечает необходимость гарантировать глобальную продовольственную безопасность через обеспечение бесперебойных экспортных поставок украинского продовольствия, отмечается в обращении.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb