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За пределами Украины находится 516 тыс. школьников, еще 95 тыс. остались на временно оккупированных территориях

29 декабря, 2022 четверг
14:25
Общество

По состоянию на декабрь в Украину вернулись из-за границы более 100 тысяч школьников, однако там еще остается около 516 тысяч. Также 95 тысяч детей находятся на временно оккупированных территориях

Об этом в Медиацентре рассказал первый заместитель министра образования и науки Украины Андрей Витренко .

"За пределами Украины в странах ЕС и по миру находится примерно 516 тысяч детей школьного возраста. Этот показатель колебался под 620 тысяч. Мы радуемся тому, что уже более 100 тысяч детей вернулись в Украину, к украинской национальной образовательной системе. На временно оккупированных территориях сейчас находится примерно 95 тысяч учащихся", – сказал Витренко.

Кроме того, по возвращении из-за границы школьникам перезасчитают все предметы, кроме украинского языка, литературы и истории.

"Во многих странах ЕС посещение школы обязательно. Но для того, чтобы эти дети не теряли связь с украинской школой, с украинской национальной системой образования, мы рекомендуем посещать онлайн свою школу или любую другую по заявлению родителей и опекунов "Мы рекомендуем посещать занятия по украинскому языку, украинской литературе и истории Украины. Эти предметы не изучаются, и когда наши дети вернутся, мы не сможем их автоматически перезачислить. Все остальные предметы будут автоматически перезачислены", - добавил Витренко.

МОН рекомендует детям школьного возраста посещать онлайн-уроки, по меньшей мере, из трех учебных предметов: истории, украинский язык и литература.

  • Напомним, 17 ноября Институт изучения войны информировал, что в России начали открыто пропагандировать депортацию и усыновление украинских детей.
  • 20 ноября глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич сообщил, что в Мирненском обществе Херсонщины военные РФ врывались в дома, где живут школьники: они хотели выяснить, не учатся ли дети в украинских школах онлайн.
  • По данным Центра национального сопротивления, на временно оккупированных территориях россияне и их приспешники ищут детей, которые учатся в украинских школах онлайн: у них проверяют смартфоны, а родителям угрожают.
  • 16 декабря Центр национального сопротивления сообщил, что накануне российские террористы вывезли 40 украинских детей из временно оккупированных Лисичанска и Северодонецка.
  • Уполномоченный ВРУ по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил , что по состоянию на 23 декабря известно о 13 613 украинских детях, вывезенных на территорию РФ.
  • По состоянию на утро 29 декабря в результате вооруженной агрессии РФ в Украине погибли 450 детей и еще 871 получили ранения различной степени тяжести.

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