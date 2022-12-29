Об этом в Медиацентре рассказал первый заместитель министра образования и науки Украины Андрей Витренко .

"За пределами Украины в странах ЕС и по миру находится примерно 516 тысяч детей школьного возраста. Этот показатель колебался под 620 тысяч. Мы радуемся тому, что уже более 100 тысяч детей вернулись в Украину, к украинской национальной образовательной системе. На временно оккупированных территориях сейчас находится примерно 95 тысяч учащихся", – сказал Витренко.

Кроме того, по возвращении из-за границы школьникам перезасчитают все предметы, кроме украинского языка, литературы и истории.

"Во многих странах ЕС посещение школы обязательно. Но для того, чтобы эти дети не теряли связь с украинской школой, с украинской национальной системой образования, мы рекомендуем посещать онлайн свою школу или любую другую по заявлению родителей и опекунов "Мы рекомендуем посещать занятия по украинскому языку, украинской литературе и истории Украины. Эти предметы не изучаются, и когда наши дети вернутся, мы не сможем их автоматически перезачислить. Все остальные предметы будут автоматически перезачислены", - добавил Витренко.

МОН рекомендует детям школьного возраста посещать онлайн-уроки, по меньшей мере, из трех учебных предметов: истории, украинский язык и литература.

Напомним, 17 ноября Институт изучения войны информировал, что в России начали открыто пропагандировать депортацию и усыновление украинских детей.

20 ноября глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич сообщил, что в Мирненском обществе Херсонщины военные РФ врывались в дома, где живут школьники: они хотели выяснить, не учатся ли дети в украинских школах онлайн.

По данным Центра национального сопротивления, на временно оккупированных территориях россияне и их приспешники ищут детей, которые учатся в украинских школах онлайн: у них проверяют смартфоны, а родителям угрожают.

16 декабря Центр национального сопротивления сообщил, что накануне российские террористы вывезли 40 украинских детей из временно оккупированных Лисичанска и Северодонецка.

Уполномоченный ВРУ по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил , что по состоянию на 23 декабря известно о 13 613 украинских детях, вывезенных на территорию РФ.

По состоянию на утро 29 декабря в результате вооруженной агрессии РФ в Украине погибли 450 детей и еще 871 получили ранения различной степени тяжести.