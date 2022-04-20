За пределами Украины 50 украинских инструкторов начали учить пользоваться американскими гаубицами, - CNN

Об этом сообщает CNN.

Гаубицы и снаряды прибыли в Европу для отправки в Украину.

"Обучение украинцев обращению с нашими гаубицами начато, – сказал информированный американский чиновник. – Обучение проходит около 50 украинцев за пределами Украины".

Он добавил, что это небольшое количество украинцев, после обучения станут инструкторами для своих коллег.

В Европу продолжают поступать грузы по помощи Украине из США. За последние 24 часа в регион прибыли около четырех рейсов помощи, сообщил чиновник. Эти поставки финансируются за счет последнего президентского пакета в размере 800 миллионов долларов.

По словам высокопоставленного представителя оборонного ведомства США, 18 апреля в Европу прибыл первый рейс новой американской помощи в области безопасности для Украины

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