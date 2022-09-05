Об этом сообщил министр образования и науки Украины Сергей Шкарлетт в эфире национального марафона .

В настоящее время за границей находятся более 492 тыс. украинских школьников.

"На сегодняшний день детей, оставшихся за пределами таможенной территории Украины, 492 тыс. 77 человек. У меня сдержанный оптимизм, потому что более 170 тыс. детей школьного возраста уже вернулись в Украину", – заявил Шкарлетт.

Кроме того, министр образования и науки напомнил, что на март за границей находились 670 тыс. украинских учеников.

Онлайн-школа SchoolToGo заработала бесплатно для учащихся с временно оккупированных территорий.

Президент Владимир Зеленский поздравил школьников и студентов с Днем знаний, заявив, что знания дают украинцам крепость и стали нашим оружием.

С 1 сентября украинским школам необходимо разработать варианты компенсаций пробелов в знаниях учащихся, которые они получили из-за полномасштабного вторжения России в Украину.