За пределами страны находятся более 492 тыс. украинских школьников, – министр образования
Более 492 тыс. 77 украинских школьников находятся за пределами страны, с марта домой вернулись более 170 тыс. учеников
Об этом сообщил министр образования и науки Украины Сергей Шкарлетт в эфире национального марафона .
В настоящее время за границей находятся более 492 тыс. украинских школьников.
"На сегодняшний день детей, оставшихся за пределами таможенной территории Украины, 492 тыс. 77 человек. У меня сдержанный оптимизм, потому что более 170 тыс. детей школьного возраста уже вернулись в Украину", – заявил Шкарлетт.
Кроме того, министр образования и науки напомнил, что на март за границей находились 670 тыс. украинских учеников.
- Онлайн-школа SchoolToGo заработала бесплатно для учащихся с временно оккупированных территорий.
- Президент Владимир Зеленский поздравил школьников и студентов с Днем знаний, заявив, что знания дают украинцам крепость и стали нашим оружием.
- С 1 сентября украинским школам необходимо разработать варианты компенсаций пробелов в знаниях учащихся, которые они получили из-за полномасштабного вторжения России в Украину.
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