За пределами понимания

Следовательно, их влияние на современную культуру мизерное, а сами они очень недооценены. Актуальность и взвешенность творчества галицких художников 20-30-х годов – поразительны. Родились они в конце XIX века, активно творить начали после Первой мировой, уже в зрелом возрасте, имея за плечами не только гимназии, но и университеты и докторские степени. Настоящая интеллектуальная элита, которую мы ищем за границей, последние тридцать лет была у нас под боком, пока украинские интеллектуалы пытались заново изобрести колесо, способное вывезти Украину из колониального болота. Одним из самых ярких представителей этой элиты был Осип Турянский (1880-1932), автор шедевра – повести "Вне пределов боли", писатель и философ европейского уровня. Сын плотника из Осмотрова на Радеховщине окончил Венский университет, получил степень доктора, преподавал при этом в своей альма-матери несколько лет. Первая мировая застала его в Перемышле. Осип Турянский был мобилизован, он попал в сербский плен, выжил чудом, и написал об этом повесть-поэму чрезвычайной силы и экспрессии. Впрочем, это имя и сама повесть известны даже школьникам. Но в Украине практически неизвестен, хотя есть в Интернете, философский памфлет Турянского "Дума пралиса", изданный в 1922 году в Вене. Текст почти на 200 страниц, который в аллегорической форме воспроизводит картину Галичины после мировой войны. Аллюзия на "Лиса Никиту" Ивана Франко и "Ад" Данте. Звери в лесу собираются на суд, который возглавляет, конечно, самый авторитетный зверь - Лев. Обезьяна подает в суд на Волка, который ужасно обидел ее, назвав человеком. Что может быть хуже человека, убивающего ради развлечения, в том числе и себе подобных. Волк, приговоренный к смертной казни, спасает то, что он был на момент совершения преступления… пьяным. Ибо съел пьяницу и не знал, что творил.

Об ужасе плена — голоде, холоде и пытках — нам могут рассказать наши современники, которым удалось спастись из московского плена, но их ожидает несколько хуже — длительный посттравматический синдром. В известной степени памфлет, написанный сто лет назад, может помочь им не потерять веру в человека и жить дальше. Обретение украинцами национальной и культурной идентичности, проблемы экологии, структура украинского общества, которое не может построить сильное независимое государство – эти вопросы были болезненными для межвоенного поколения не менее чем для нашего. И притча о Сатане, который вызывает к себе величайших преступников, среди которых и Ленин, и Вудро Вильсон, и Клемансо, пытаясь определить, кто из них равен ему на земле, имеет немного неожиданный финал. Равным сатане является тот, кто разрушает человеческий дух, подменяя историю, культуру, патриотизм, мораль тем, что сейчас называют симулякрами, или подменой реальности иллюзиями. Медленная проказа, разъедающая сознание как отдельных людей, так и целых народов, толкая их в бездну безумия.

Возможно, следующая повесть Осипа Турянского "Сын земли" и не оправдала ожиданий читателей и критиков, хотя была не хуже произведений на эту тематику западноевропейских писателей, которые росли на философии Ницше и психоанализе Фрейда, пытаясь залечить раны, нанесенные войной, возвращением к гармонии с природой, но… Вскоре перед нами предстанет та же потребность в исцелении от ран, нанесенных московскими извергами, практически безнаказанно совершающих немыслимые преступления на глазах растерянного цивилизованного мира. И что мы будем делать с теми, кого Сатана признал превзошедшими его самого? Так вот, именно в этой раскритикованной повести Осип Турянский проводит очень интересное мнение о двух душах украинского народа – героической и невольничьей, которые сочетаясь между собой, ослабляют нацию и мешают ей создать сильное государство даже теперь, через сто лет, забалтывая общество до смерти либеральными дискурсами и профанацией государственного духовного наследия. Что уже за пределом понимания и здравого смысла в эти кровавые времена, когда украинцам грозит полное уничтожение.