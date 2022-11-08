Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Мнение За пределами понимания
OPINION

За пределами понимания

Галина Пагутяк
8 ноября, 2022 вторник
12:45
Мнение

Деятелям культуры межвоенного поколения в Галичине, теперь уже приходится уточнять - между Первой и Второй мировыми войнами, время от времени немного уделяют внимания, но значительно меньше, чем деятелям культуры Расстрелянного Возрождения или шестидесятникам

Следовательно, их влияние на современную культуру мизерное, а сами они очень недооценены. Актуальность и взвешенность творчества галицких художников 20-30-х годов – поразительны. Родились они в конце XIX века, активно творить начали после Первой мировой, уже в зрелом возрасте, имея за плечами не только гимназии, но и университеты и докторские степени. Настоящая интеллектуальная элита, которую мы ищем за границей, последние тридцать лет была у нас под боком, пока украинские интеллектуалы пытались заново изобрести колесо, способное вывезти Украину из колониального болота. Одним из самых ярких представителей этой элиты был Осип Турянский (1880-1932), автор шедевра – повести "Вне пределов боли", писатель и философ европейского уровня. Сын плотника из Осмотрова на Радеховщине окончил Венский университет, получил степень доктора, преподавал при этом в своей альма-матери несколько лет. Первая мировая застала его в Перемышле. Осип Турянский был мобилизован, он попал в сербский плен, выжил чудом, и написал об этом повесть-поэму чрезвычайной силы и экспрессии. Впрочем, это имя и сама повесть известны даже школьникам. Но в Украине практически неизвестен, хотя есть в Интернете, философский памфлет Турянского "Дума пралиса", изданный в 1922 году в Вене. Текст почти на 200 страниц, который в аллегорической форме воспроизводит картину Галичины после мировой войны. Аллюзия на "Лиса Никиту" Ивана Франко и "Ад" Данте. Звери в лесу собираются на суд, который возглавляет, конечно, самый авторитетный зверь - Лев. Обезьяна подает в суд на Волка, который ужасно обидел ее, назвав человеком. Что может быть хуже человека, убивающего ради развлечения, в том числе и себе подобных. Волк, приговоренный к смертной казни, спасает то, что он был на момент совершения преступления… пьяным. Ибо съел пьяницу и не знал, что творил.

Об ужасе плена — голоде, холоде и пытках — нам могут рассказать наши современники, которым удалось спастись из московского плена, но их ожидает несколько хуже — длительный посттравматический синдром. В известной степени памфлет, написанный сто лет назад, может помочь им не потерять веру в человека и жить дальше. Обретение украинцами национальной и культурной идентичности, проблемы экологии, структура украинского общества, которое не может построить сильное независимое государство – эти вопросы были болезненными для межвоенного поколения не менее чем для нашего. И притча о Сатане, который вызывает к себе величайших преступников, среди которых и Ленин, и Вудро Вильсон, и Клемансо, пытаясь определить, кто из них равен ему на земле, имеет немного неожиданный финал. Равным сатане является тот, кто разрушает человеческий дух, подменяя историю, культуру, патриотизм, мораль тем, что сейчас называют симулякрами, или подменой реальности иллюзиями. Медленная проказа, разъедающая сознание как отдельных людей, так и целых народов, толкая их в бездну безумия.

Возможно, следующая повесть Осипа Турянского "Сын земли" и не оправдала ожиданий читателей и критиков, хотя была не хуже произведений на эту тематику западноевропейских писателей, которые росли на философии Ницше и психоанализе Фрейда, пытаясь залечить раны, нанесенные войной, возвращением к гармонии с природой, но… Вскоре перед нами предстанет та же потребность в исцелении от ран, нанесенных московскими извергами, практически безнаказанно совершающих немыслимые преступления на глазах растерянного цивилизованного мира. И что мы будем делать с теми, кого Сатана признал превзошедшими его самого? Так вот, именно в этой раскритикованной повести Осип Турянский проводит очень интересное мнение о двух душах украинского народа – героической и невольничьей, которые сочетаясь между собой, ослабляют нацию и мешают ей создать сильное государство даже теперь, через сто лет, забалтывая общество до смерти либеральными дискурсами и профанацией государственного духовного наследия. Что уже за пределом понимания и здравого смысла в эти кровавые времена, когда украинцам грозит полное уничтожение.

Культура
История Украины
Читайте также:
Путін
7 ноября, 2022 понедельник
Сейчас специалисты рассматривают три круга, откуда может появиться преемник Путина, – военный эксперт Бадрак
Андрій Піонтковський
5 ноября, 2022 суббота
Похоже, что Россия нашла себе более надежного и мощного союзника, чем США для Украины, - Пионтковский
6 ноября, 2022 воскресенье
Путин в разговоре с Макроном обсудил удар США по Хиросиме и Нагасаки, - Daily Mail
Киев
+11°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 39.87
    Покупка 39.87
    Продажа 40.66
  • EUR
    Покупка 38.93
    Продажа 39.97
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, вторник
8 ноября
13:20
Синоптик Наталья Диденко пообещала сухую и солнечную погоду
13:20
Эксклюзив
Рамзан Кадиыров
Кадыров основную армию держит при себе для своей безопасности, - сын бывшего президента Ичкерии
13:18
На станции метро Лукьяновская в столице открылся еще один McDonald&#39;s
13:14
Москиты против москалей: Резников ответил Небензе на заявление о "боевых комарах"
13:04
OPINION
Виталий Портников
Особый день для Нэнси Пелоси
13:02
Зеленский примет участие в саммите лидеров G20 в онлайн-формате
13:01
В Офисе президента прокомментировали заявление КГГА о возможности полной эвакуации жителей столицы
12:54
нефть
ЕС может на следующей неделе согласовать ценовой потолок для российской нефти, - журналист
12:48
Обновлено
8 ноября будут отключать электроэнергию в Киеве и семи областях. Подробности
12:47
Если не будет новых обстрелов, ситуация с веерными отключениями улучшится через несколько дней, - Укрэнерго
12:45
ВСУ
Будет служить во благо Украины: ВСУ посадили разведывательный БПЛА оккупантов (фото)
12:44
Уляна Панасюк
Соберем средства на "глаза" для военных на Востоке
12:34
Детали иранских беспилотников сделаны уже после полномасштабного вторжения РФ, - разведка
12:33
Зерновой коридор. Без РФ проверяли по 40 судов, с ней – до десяти, - Мининфраструктуры
12:31
Петр Порошенко
Порошенко: Атаки на энергетические объекты это очередной акт геноцида, это стиль Путина
12:21
Instagram разрешил планировать день и время публикации, но не всем пользователям
12:21
НАБУ завершило расследование неправомерного получения главой Счетной палаты компенсации за жилье
12:14
Ким опроверг фейк россиян об эвакуации из Николаева
12:06
Девяти судьям-предателям из АР Крыма "светит" до 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества, - расследование завершено
12:05
Михаил Подоляк
В ОП прокомментировали публикацию La Repubblica о возможных переговорах с РФ после освобождения Херсона
12:02
Военкомат Санкт-Петербурга отправил повестку без вести пропавшему коку крейсера "Москва"
12:00
Эксклюзив
После эфира на "Эспрессо" украинцы собрали средства на три Starlink для военных, - боец батальона "Свобода" Лысенко
11:58
Украина вернула тела 38 защитников
11:52
Помощь, чтобы двигаться вперед: Parimatch передал ВСУ авто, дроны и бронированную резину
11:49
Генерал США прогнозирует, что ВСУ освободят Крым до лета
11:41
Под Мариуполем раздаются взрывы
11:35
В российском Санкт-Петербурге звучала сирена
11:25
Подоляк
В Офисе Зеленского объяснили, почему не комментируют ситуацию с главой Днепропетровской ОВА
11:12
Планировали выдать аттестаты об окончании школы: в Харьковской области изъяли секретные документы оккупационного отдела образования
11:07
Джошуа выложил совместное фото с российским боксером, собравшимся воевать против Украины
11:01
Эммануель Макрон
Макрон заявил о необходимости переговоров с РФ, но на условиях Украины
10:56
Эксклюзив
Оккупанты устраивают дымовой занавес и вывозят цеха по хранению спиртов с завода "Таврия", - журналист Батурин
10:55
Поймали корректировщика огня по зданию СБУ в Николаеве
10:53
Пресс-секретарь президента Чехии женился на украинке, которая жила у него как беженка
10:42
В России заявили об участии Папы Римского в обмене пленными
10:26
Промоутер Джошуа дал противоречивый прогноз на бой Усика против Фьюри
10:09
На Харьковщине два человека взорвались на минах врага
09:58
Эксклюзив
Сергей Згурец, украинський журналист, военны‎й эксперт
Вскоре ожидаем качественные изменения на правобережье Херсона, - Згурец
09:50
Инфографика
На фото потери врага
РФ потеряла за сутки еще 710 солдат, 15 танков, самолет и 4 беспилотника, - Генштаб ВСУ
09:45
"Попытка запятнать имидж": в КНДР отвергли обвинения в поставке оружия в Россию
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV