"За преданность профессии": жене погибшего оператора из Мариуполя Виктора Дедова вручили отличие
Журналистка и жена погибшего оператора Виктора Дедова получила награду "За преданность профессии", в знак памяти о погибшем в Мариуполе муже
Об этом информирует Национальный союз журналистов Украины .
Наталья Дедова, журналистка из Мариуполя, получила награду "За преданность профессии", в честь ее умершего мужчины, от Национальной ассоциации медиа.
"11 марта после обеда в нашу квартиру прилетели два снаряда. Первый – к нам с мамой, мы получили ранения. Второй – там, где был мой сын Саша, свекор и Витя. Саша начал выводить свекра на улицу, в коридор, в лифт, а Витя пошел к нам с мамой в комнату.
В этот момент прилетел еще снаряд. Я помню, как кричала: Саша, ты где? Он мне трижды отвечал: мама, я здесь. Для меня было главное, что сын жив, ведь то, что могут убить мужчину, не могла подумать», – вспоминает жена.
Напомним, 11 марта 2022 года в городе Мариуполь Донецкой области в результате обстрела РФ погиб 52-летний оператор телеканала "Сигма" Виктор Дедов. 27 лет он отдал профессии. Мужчину не смогли похоронить, потому что через 4 дня из-за прилета российского снаряда дом сгорел.
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