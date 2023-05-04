Об этом информирует Национальный союз журналистов Украины .

Наталья Дедова, журналистка из Мариуполя, получила награду "За преданность профессии", в честь ее умершего мужчины, от Национальной ассоциации медиа.

"11 марта после обеда в нашу квартиру прилетели два снаряда. Первый – к нам с мамой, мы получили ранения. Второй – там, где был мой сын Саша, свекор и Витя. Саша начал выводить свекра на улицу, в коридор, в лифт, а Витя пошел к нам с мамой в комнату.

В этот момент прилетел еще снаряд. Я помню, как кричала: Саша, ты где? Он мне трижды отвечал: мама, я здесь. Для меня было главное, что сын жив, ведь то, что могут убить мужчину, не могла подумать», – вспоминает жена.

Напомним, 11 марта 2022 года в городе Мариуполь Донецкой области в результате обстрела РФ погиб 52-летний оператор телеканала "Сигма" Виктор Дедов. 27 лет он отдал профессии. Мужчину не смогли похоронить, потому что через 4 дня из-за прилета российского снаряда дом сгорел.