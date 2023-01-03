За праздничные выходные из украинских портов вышло 9 судов с продовольствием

Об этом сообщает Министерство инфраструктуры Украины.

Так, в Тунис отправили балкер HONORINE, который перевозит 27,5 тыс. тонн украинского зерна. На пути в Бангладеш сейчас находится балкер VELVET с 57 тыс. тонн пшеницы.

Сегодня, 3 января, в портах Одесса, Черноморск и Южный на 19 судов загружают 630 тысяч. тонн продовольствия. Пока новых судов на запад под загрузку не ожидается.

Также в Босфоре инспекцию ожидают 94 судна. 69 из них – пусты от загрузки, а еще 25 – загружены агропродукцией. Российская сторона системно продолжает тормозить проведение инспекций, из-за чего суда ожидают их в среднем более месяца. Так балкер T-Med с пшеницей на борту ожидает инспекцию с начала ноября 2022 года.

В общей сложности из одесских портов с 1 августа 2022 года вышло 620 судов. Они экспортировали 16,5 млн тонн украинской агропродукции в страны Африки, Азии и Европы.

30 декабря судно NEVA с гуманитарным грузом украинской пшеницы прибыло в Эфиопию и Сомали, которые находятся на грани голода.