За право принимать Евровидение-2023 будут бороться Ливерпуль и Глазго
67-й песенный конкурс Евровидение состоится в Ливерпуле или Глазго
Об этом сообщает BBC
Европейский языковой союз (EBU) заявил, что за право принять у себя "Евровидение 2023" теперь будут бороться только два британских города - Глазго и Ливерпуль. Ранее за право принимать у себя популярный песенный конкурс соревновались еще пять английских городов – Бирмингем, Лидс, Манчестер, Ньюкасл-апон-Тайн и Шеффилд. Окончательное решение о городе-хозяине примут в ближайшие несколько недель.
Напомним, что на Евровидении-2022 победила украинская группа Kalush Orchestra с песней "Стефания". Однако европейский вещатель заявил, что проводить шоу в Украине опасно из-за войны. И хотя Евровидение-2023 состоится в Великобритании, будет проводиться конкурс от имени Украины.
- Европейский языковой союз, Общественное Вещание и BBC приняли решение провести песенный конкурс Евровидения-2023 в Великобритании вместо Украины
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
40.74
Покупка 40.74Продажа 41.72
-
EUR
Покупка 39.19Продажа 40.38
- Актуальное
- Важное