За право принимать Евровидение-2023 будут бороться Ливерпуль и Глазго

Об этом сообщает BBC

Европейский языковой союз (EBU) заявил, что за право принять у себя "Евровидение 2023" теперь будут бороться только два британских города - Глазго и Ливерпуль. Ранее за право принимать у себя популярный песенный конкурс соревновались еще пять английских городов – Бирмингем, Лидс, Манчестер, Ньюкасл-апон-Тайн и Шеффилд. Окончательное решение о городе-хозяине примут в ближайшие несколько недель.

Напомним, что на Евровидении-2022 победила украинская группа Kalush Orchestra с песней "Стефания". Однако европейский вещатель заявил, что проводить шоу в Украине опасно из-за войны. И хотя Евровидение-2023 состоится в Великобритании, будет проводиться конкурс от имени Украины.

Европейский языковой союз, Общественное Вещание и BBC приняли решение провести песенный конкурс Евровидения-2023 в Великобритании вместо Украины

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