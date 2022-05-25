За правительственной программой в более безопасные регионы переехали 600 предприятий
Наладили работу и работают 380 релокированных компаний
Об этом сообщил народный депутат Даниил Гетманцев в телеграмме.
"Мы продолжаем успешно работать над эвакуацией предприятий из зоны боевых действий, и уже переместили 600, из которых 380 успешно продолжают свою деятельность, создавая рабочие места и уплачивая налоги", - написал он.
Он напомнил, что компании могут подать заявку на релокацию в региононы, где нет активных боевых действий.
- Напомним, известное украинское предприятие по производству велосипедов Velotrade – Велотрейд, в результате, эвакуировалось из Харькова и переехало в Буковину.
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