Об этом сообщил народный депутат Даниил Гетманцев в телеграмме.

"Мы продолжаем успешно работать над эвакуацией предприятий из зоны боевых действий, и уже переместили 600, из которых 380 успешно продолжают свою деятельность, создавая рабочие места и уплачивая налоги", - написал он.

Он напомнил, что компании могут подать заявку на релокацию в региононы, где нет активных боевых действий.

Напомним, известное украинское предприятие по производству велосипедов Velotrade – Велотрейд, в результате, эвакуировалось из Харькова и переехало в Буковину.