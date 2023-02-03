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За последнюю неделю в исправительных заведениях Новосибирской области завербовали до 1000 наемников на войну в Украине, - Генштаб

3 февраля, 2023 пятница
18:38
война с Россией

Россия продолжает пополнять свой личный состав благодаря зэкам, за последнюю неделю завербовали 1000 наемников из Новосибирской области, они будут воевать против Украины

Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба за 3 февраля.

"Для пополнения своих потерь в живой силе противник продолжает вербовочную кампанию среди заключенных. За последнюю неделю в исправительных заведениях Новосибирской области РФ было завербовано до 1000 наемников", - пишет Генштаб.

В то же время россияне продолжают нести потери. В Беловодске Луганской области, оккупанты переоборудовали Центральную районную больницу под военный госпиталь и привезли туда до 120 раненых военнослужащих вооруженных сил Российской Федерации.

За день 3 февраля россияне совершили более 20 обстрелов из РСЗО по территории Украины

"В течение суток российские оккупанты нанесли ракетный удар по гражданской инфраструктуре города Барвинково Харьковской области, есть жертвы среди гражданского населения. Кроме того, враг совершил более 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Есть большая опасность дальнейших российских авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины" , – пишут в ВСУ.

Противник продолжает вести наступательные действия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. Россияне терпят большие потери в личном составе и военной технике.

На Волынском, Полесском, Сиверском и Слобожанском направлениях наступательные группировки противника не обнаружені.

Продолжаются обстрелы войсками РФ населенных пунктов вблизи государственной границы. Под огневое влияние попали районы населённых пунктов Тимоновичи и Гремяч Черниговской области; Рожковичи, Товстодубово, Студенок, Стариково, Волфино и Николаевка на Сумщине и Ветеринарное, Глубокое, Зеленое, Нескучное, Гатище и Вовчанск Харьковской области.

На Купянском направлении враг обстрелял из танков, минометов и артиллерии районы Дворичного, Западного, Голубовки, Купянска, Кисловки Харьковской области и Стельмахивки Луганской области.

На Лиманском направлении огневому поражению подверглись Торское Донецкой области и Макеевка, Червонопопивка и Диброва – Луганской.

На Бахмутском направлении пострадали Спирное, Веселое, Белогоровка, Прасковиевка, Бахмут, Ивановское и Дружба Донецкой области.

На Авдеевском направлении под вражеский огонь попали Тоненькое, Водяное, Георгиевка и Марьинка.

На Новопавловском направлении танковых, минометным и артиллерийским обстрелам подверглись Нескучное, Богоявленка и Угледар.

На Запорожском и Херсонском - под вражеский огонь попали районы более 15 населенных пунктов. Среди них – Новопиль и Времивка Донецкой области; Ольгивское, Малиновка, Гуляйпольское, Новоданиловка и Малая Токмачка на Запорожье и Херсон, Качкаровка и Козацкое.

Украинская авиация обстреляла позиции РФ

Авиация Сил обороны в течение текущих суток, 3 февраля, нанесла 4 удара по районам сосредоточения врага и 1 - по позиции ЗРК.

Подразделения ракетных войск и артиллерия Сил обороны Украины поразила 2 района сосредоточения живой силы противника

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