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За последний месяц начались провокации и попытки заставить волонтера нарушить букву закона, - общественный активист и волонтер Литинский

8 сентября, 2022 четверг
17:00
Общество

Святослав Литинский, общественный активист и волонтер, отметил, что каждые 3-4 дня в течение августа звонили по телефону люди, которые являются сотрудниками полиции или мелкими преступниками на крючке в полиции, и предлагали продать гуманитарную помощь

Об этом он рассказал в эфире Еспресо.

Святослав Литинский, в котором утром 8 августа состоялись обыски, прокомментировал ситуацию вокруг волонтерской деятельности.

"Почему государство начало работать против волонтеров, выбивая этот столб из-под своей государственности, поскольку само не смогло, то волонтеры за свои деньги, время и умения собрались и с первых месяцев полномасштабного вторжения обеспечивают украинскую армию. Почему такое делает государство, я не понимаю, но вижу, что она это делает против своих жизненных интересов", - отметил волонтер.

Литинский уверен, что глава Офиса президента должен отслеживать эту ситуацию и сообщать президенту страны о ней, потому что сейчас такое положение дел становится совсем невыносимым.

"За последний месяц начались провокации и попытки заставить волонтера нарушить букву закона. Буквально каждые 3-4 дня звонили люди, как я понимаю, они сотрудники полиции или мелкие преступники на крючке в полиции, и предлагали продать гуманитарную помощь. В нашей деятельности гуманитарной помощью есть автомобили, которые на самом деле не гуманитарная помощь, потому что никто их бесплатно не дает. На закупку авто собираются деньги, добавляются свои, также пока доезжает автомобиль в Украину тоже дорога имеет расходы, чтобы привезти авто и передать воинской части. А приходят какие-то подстрекатели и говорят, что вы же потратили деньги на покупку авто и возможно то подразделение, которому везли авто, еще не на передовой, так мы откупим для других военных.Вот такие вот основания и провоцирование идут с эмоциональной основой, что это очень нужно для ребят фронте", - объяснил Святослав Литинский.

Общественный деятель отметил, что все дела с обысками волонтеров объединяет подстрекательство к преступлению, что само по себе является уголовным преступлением, то есть подстрекать кого-то совершить уголовное преступление.

Украина
война с Россией
волонтеры Львов
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