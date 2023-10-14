За последние три месяца Россия уничтожила 300 тысяч тонн украинского зерна

Об этом заявил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков, пишет "Радио Свобода".

"17 массированных атак с момента выхода России из Зерновой сделки, снижения на 40% экспортного потенциала портов, почти 300 тысяч тонн уничтоженного зерна – это попытка России углубить продовольственный кризис в странах, которые зависят от украинских продуктов", - сказал он.

Однако, по его словам, суда продолжают двигаться зерновым коридором, созданным после: "На сегодняшний день уже 21 судно воспользовалось этим коридором для экспорта и 25 судов зашли в порты под загрузку. Мы продолжаем работать над расширением коридора, это наша ответственность за продовольственную безопасность мира ".