За последние три месяца Россия уничтожила 300 тысяч тонн украинского зерна
Российские военные совершили 17 массированных атак по припортовой инфраструктуре Украины с момента выхода РФ из зернового соглашения и уничтожили почти 300 тысяч тонн зерна
Об этом заявил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков, пишет "Радио Свобода".
"17 массированных атак с момента выхода России из Зерновой сделки, снижения на 40% экспортного потенциала портов, почти 300 тысяч тонн уничтоженного зерна – это попытка России углубить продовольственный кризис в странах, которые зависят от украинских продуктов", - сказал он.
Однако, по его словам, суда продолжают двигаться зерновым коридором, созданным после: "На сегодняшний день уже 21 судно воспользовалось этим коридором для экспорта и 25 судов зашли в порты под загрузку. Мы продолжаем работать над расширением коридора, это наша ответственность за продовольственную безопасность мира ".
Что известно о работе "зернового коридора"
17 июля Россия объявила о прекращении действия зернового соглашения. В ответ на это Владимир Зеленский заявил , что необходимо продолжать использовать зерновой коридор, даже несмотря на выход РФ из соглашения.
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов 4 августа заявил , что Украина будет отправлять корабли с собственным зерном туда, куда считает необходимым, и ни у кого не будет спрашивать разрешения на это.
10 августа Военно-морские силы Вооруженных Сил сообщили о временном гуманитарном коридоре для торговых судов, идущих в и из портов Украины. Впоследствии в Украине открыли регистрацию торговых судов и их владельцев, готовых проходить временными маршрутами в украинские порты в Черном море.
28 сентября стало известно, что Украина планирует открыть новый ж/д коридор для экспорта зерна.
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