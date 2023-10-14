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За последние три месяца Россия уничтожила 300 тысяч тонн украинского зерна

14 октября, 2023 суббота
13:13
Экономика

Российские военные совершили 17 массированных атак по припортовой инфраструктуре Украины с момента выхода РФ из зернового соглашения и уничтожили почти 300 тысяч тонн зерна

Об этом заявил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков, пишет "Радио Свобода".

"17 массированных атак с момента выхода России из Зерновой сделки, снижения на 40% экспортного потенциала портов, почти 300 тысяч тонн уничтоженного зерна – это попытка России углубить продовольственный кризис в странах, которые зависят от украинских продуктов", - сказал он.

Однако, по его словам, суда продолжают двигаться зерновым коридором, созданным после: "На сегодняшний день уже 21 судно воспользовалось этим коридором для экспорта и 25 судов зашли в порты под загрузку. Мы продолжаем работать над расширением коридора, это наша ответственность за продовольственную безопасность мира ".

Что известно о работе "зернового коридора"

17 июля Россия объявила о прекращении действия зернового соглашения. В ответ на это Владимир Зеленский заявил , что необходимо продолжать использовать зерновой коридор, даже несмотря на выход РФ из соглашения.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов 4 августа заявил , что Украина будет отправлять корабли с собственным зерном туда, куда считает необходимым, и ни у кого не будет спрашивать разрешения на это.

10 августа Военно-морские силы Вооруженных Сил сообщили о временном гуманитарном коридоре для торговых судов, идущих в и из портов Украины. Впоследствии в Украине открыли регистрацию торговых судов и их владельцев, готовых проходить временными маршрутами в украинские порты в Черном море.

28 сентября стало известно, что Украина планирует открыть новый ж/д коридор для экспорта зерна.

Украина
російська армія
зерно
экспорт зерна
Война с Россией
ракетний удар
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