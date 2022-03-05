За последние сутки уничтожены три вражеских самолета и три вертолета, - воздушные силы ВСУ

Об этом в Facebook сообщает Командование Воздушных Сил ВСУ, передает Еспресо.TV.

"Сегодня российские оккупанты потеряли три "грача" – так называют штурмовики Су-25. Два из них на Черниговщине, и один – под Волновахой! Кроме того, в свой последний полет сегодня отправились еще три вертолета российских оккупационных войск", - говорится в сообщении .

Таким образом, за девять дней войны украинская противовоздушная оборона уничтожила по меньшей мере 39 российских самолетов и 40 вертолетов.

Кроме этого, противовоздушная оборона страны продолжает уничтожать вражескую авиацию и наносит воздушные удары по колоннам техники и живой силе оккупантов.

Также командование отмечает, что до полномасштабного вторжения в Украину авиационная группировка российской армии, сосредоточенная вокруг украинских границ, насчитывала более семисот единиц авиационной техники: 450 самолетов и 250 вертолетов.

Напомним, вчера украинские ПВО уничтожили три самолета.

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