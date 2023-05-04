Число погибших в результате российской атаки на Херсон и область 3 мая возросло до 23
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За последние сутки Россия потеряла в Украине 650 военных, 18 БПЛА и 5 танков
За все время полномасштабной войны Россия потеряла в Украине 192 590 солдат, 2523 беспилотника и 304 средства противовоздушной обороны
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 04.05.23 ориентировочно составляли:
- личного состава – около 192 590 (+650) человек
- танков – 3707 (+5)
- боевых бронированных машин - 7216 (+17)
- артиллерийских систем – 2962 (+16)
- РСЗО - 547 (+3)
- средств ПВО - 304 (+4)
- самолетов – 308 (+0)
- вертолетов - 294 (+0)
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 2523 (+18)
- крылатых ракет – 947 (+0)
- кораблей /катеров - 18 (+0)
- автомобильной техники и автоцистерн - 5886 (+21)
- специальной техники - 370 (+7)
Данные уточняются.
- За прошедшие сутки 3 мая ВСУ ликвидировали 520 военных, поразили две системы ПВО и сбили 28 дронов.
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