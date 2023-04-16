За последние сутки под Марьинкой оккупанты потеряли до 2 рот убитыми и ранеными, - полковник Дмитрашковский
Представитель объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Алексей Дмитрашковский рассказал, что за последние сутки российские войска 27 раз атаковали украинские позиции на Марьинском направлении
Об этом он сообщил в эфире телеканала "Еспресо"
"Враг продолжает атаковать позиции украинской армии на Авдеевском на Марьинском направлениях. За последние сутки противник совершил 27 атак на наши позиции. Все эти боевые столкновения были в районе населенного пункта Марьинка. Однако противник понес большие потери и отступил. В частности, противник потерял 12 единиц военной" техники и до 2 рот убитыми и ранеными", - рассказал Дмитрашковский
Полковник подчеркнул, что российские оккупационные войска продолжают обстреливать гражданские города и села.
"Нужно напомнить, что мы воюем против террористической страны. Россияне не могут ничего показать на поле боя, поэтому прибегают к обстрелам гражданского населения. Однако хочу заметить, что за все свои преступления они будут отвечать", - добавил он.
- 16 апреля в Генштабе сообщили, что авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов, а также 3 – по зенитно-ракетным комплексам
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