За последние сутки под Бахмутом уничтожено почти 200 россиян, - представитель Восточной группировки войск Череватый
Последние дни российские оккупационные войска либо пытаются сжать кольцо для окружения Бахмута, либо прорваться в самом городе
Об этом в эфире Эспрессо заявил спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.
"Бахмут - это центр боевых действий. Враг совершает уже много недель по несколько десятков штурмов на этом направлении ежесуточно. За эти сутки - 57 боеприкосновений на Бахмутском направлении, в районе города - 23 боеприкосновения. Также враг совершил 188 обстрелов с артиллерией, 20 непосредственно города. 191 россиянин убит на направлении, 319 - ранены, 1 попал в плен", - сказал он.
Череватый подчеркнул, что Бахмут – это главная цель для нашего врага.
"Последние дни россияне либо пытаются сжать кольцо для окружения, либо прорваться в самом городе. Наше командование видит эти намерения, предупреждает такие его действия и пытается прилагать усилия, чтобы максимально снизить эффективность врага", - подытожил спикер.
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