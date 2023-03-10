Об этом в эфире Эспрессо заявил спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.

"Бахмут - это центр боевых действий. Враг совершает уже много недель по несколько десятков штурмов на этом направлении ежесуточно. За эти сутки - 57 боеприкосновений на Бахмутском направлении, в районе города - 23 боеприкосновения. Также враг совершил 188 обстрелов с артиллерией, 20 непосредственно города. 191 россиянин убит на направлении, 319 - ранены, 1 попал в плен", - сказал он.

Череватый подчеркнул, что Бахмут – это главная цель для нашего врага.

"Последние дни россияне либо пытаются сжать кольцо для окружения, либо прорваться в самом городе. Наше командование видит эти намерения, предупреждает такие его действия и пытается прилагать усилия, чтобы максимально снизить эффективность врага", - подытожил спикер.