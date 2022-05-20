За последние сутки оспа обезьян подтвердилась по меньшей мере в семи странах

Об этом сообщает информационное агентство Reuters.

За последние сутки обезьянья оспа продолжила распространяться по миру.

19 мая:

В Бельгии выявили первые два случая оспы обезьян. Двое инфицированных в Антверпене находились в изоляции. Еще один случай был у мужчины из региона Фламандский Брабант. Пациент также не был серьезно болен.

Канадское агентство здравоохранения подтвердило первые два случая заражения вирусом оспы обезьян в стране.

20 мая:

В Германии был зафиксирован первый случай оспы обезьян.

Австралия сообщила о первом случае обезьяньей оспы у путешественника, недавно вернувшегося из Великобритании.

В Британии подтвердили 11 новых случаев этого заболевания. Ранее там сообщалось о 9 случаях.

В Испании количество случаев оспы обезьян возросло до 21. Региональные власти Мадрида 20 мая сообщили о 14 новых больных. Еще 19 подозрительных случаев в центральном регионе Мадрида и один на Канарских островах.

В Португалии в настоящее время 23 подтвержденных случая.

Справочно. Оспа обезьян - редкое тропическое заболевание, течение которого зависит от штамма. Штамм "Конго" вызывает тяжелое течение: 10% больных, зараженным им, умирают. Смертность от западноафриканского штамма составляет 1%, и именно его сейчас фиксируют, например, в Великобритании.

Инфицирование происходит воздушно-капельным путем при контакте с биологическими жидкостями зараженных людей или животных (обезьян, белок, грызунов), а также при употреблении в пищу мяса инфицированных животных. Однако эксперты отмечают, что чаще всего вирус передается от животных.

Ранее мы сообщали о зарегистрированных случаях в Испании, в Португалии – 5. Болезнь также зафиксировали в Великобритании, Канаде и США.

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