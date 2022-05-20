За последние сутки оспа обезьян подтвердилась по меньшей мере в семи странах
19 и 20 мая в Бельгии, Германии, Канаде и Австралии подтвердили первые случаи обезьяньей оспы. Также ранее случаи зафиксированы в Великобритании, Португалии и Испании
Об этом сообщает информационное агентство Reuters.
За последние сутки обезьянья оспа продолжила распространяться по миру.
19 мая:
В Бельгии выявили первые два случая оспы обезьян. Двое инфицированных в Антверпене находились в изоляции. Еще один случай был у мужчины из региона Фламандский Брабант. Пациент также не был серьезно болен.
Канадское агентство здравоохранения подтвердило первые два случая заражения вирусом оспы обезьян в стране.
20 мая:
В Германии был зафиксирован первый случай оспы обезьян.
Австралия сообщила о первом случае обезьяньей оспы у путешественника, недавно вернувшегося из Великобритании.
В Британии подтвердили 11 новых случаев этого заболевания. Ранее там сообщалось о 9 случаях.
В Испании количество случаев оспы обезьян возросло до 21. Региональные власти Мадрида 20 мая сообщили о 14 новых больных. Еще 19 подозрительных случаев в центральном регионе Мадрида и один на Канарских островах.
В Португалии в настоящее время 23 подтвержденных случая.
Справочно. Оспа обезьян - редкое тропическое заболевание, течение которого зависит от штамма. Штамм "Конго" вызывает тяжелое течение: 10% больных, зараженным им, умирают. Смертность от западноафриканского штамма составляет 1%, и именно его сейчас фиксируют, например, в Великобритании.
Инфицирование происходит воздушно-капельным путем при контакте с биологическими жидкостями зараженных людей или животных (обезьян, белок, грызунов), а также при употреблении в пищу мяса инфицированных животных. Однако эксперты отмечают, что чаще всего вирус передается от животных.
- Ранее мы сообщали о зарегистрированных случаях в Испании, в Португалии – 5. Болезнь также зафиксировали в Великобритании, Канаде и США.
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