За последние недели РФ понесла в Украине наибольшие потери с февраля 2022 года, - разведка Британии
За последние две недели россияне понесли наибольшие потери с первой недели полномасштабного вторжения в Украину
Об этом сообщает минобороны Британии в twitter.
Британская разведка обращает внимание, что за последние две недели Россия, вероятно, понесла наибольшие потери с первой недели вторжения в Украину.
Британская военная разведка не может проверить украинскую методологию, тенденции, которые иллюстрируют данные, вероятно, точные. года", - отметили аналитики из Британии.
Они пришли к выводу, что рост количества потерь россиян, вероятно, связан с рядом факторов, включая нехватку обученного персонала, координации и ресурсов на фронте, а примером этого являются Угледар и Бахмут.
- По состоянию на 12 февраля 2023 года РФ потеряла в Украине 137 780 военных , 3280 танков, 2007 БПЛА, 296 самолетов и 286 вертолетов.
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