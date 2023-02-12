Об этом сообщает минобороны Британии в twitter.

Британская разведка обращает внимание, что за последние две недели Россия, вероятно, понесла наибольшие потери с первой недели вторжения в Украину.

Британская военная разведка не может проверить украинскую методологию, тенденции, которые иллюстрируют данные, вероятно, точные. года", - отметили аналитики из Британии.

Они пришли к выводу, что рост количества потерь россиян, вероятно, связан с рядом факторов, включая нехватку обученного персонала, координации и ресурсов на фронте, а примером этого являются Угледар и Бахмут.