За последние два дня мы открыли дверь, в которую смогут проехать западные танки, - Кулеба
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что за последние два дня Украина открыла дверь, в которую западные танки смогут проехать
Об этом в инстаграме написал Дмитрий Кулеба .
"Мы за последние два дня не просто стали на шаг ближе к передаче западных танков. Мы уже открыли двери, в которые они смогут проехать. Но некоторую серьезную работу еще предстоит сделать перед тем, как все будет в новостях", - пишет министр иностранных дел Украины .
Кулеба подчеркнул, что Украина за последние дни стала ближе к передаче военной техники.
"Сегодня Люблинский треугольник лидирует и задает тон. Решения, объявленные лидерами Польши и Литвы после переговоров с президентом Зеленским, - это реальные шаги, укрепляющие Украину в противостоянии российской агрессии. Люблинский треугольник приносит конкретные результаты и уже сегодня побуждает других партнеров усилить военную поддержку, – добавил Кулеба.
- Ранее стало известно, что Зеленский прибыл с визитом во Львов. Здесь он почтил память украинских воинов, погибших в боях с российскими оккупантами, а также провел координационное совещание по состоянию обеспечения охраны госграницы и актуальной ситуации безопасности в северо-западных областях Украины.
- Сегодня, 11 января, во Львове президенты Украины, Литвы и Польши подписали совместную декларацию по результатам второго саммита Люблинского треугольника.
- Президент Польши Анджей Дуда во Львове сообщил, что Украине передадут роту танков Leopard в рамках создания международной коалиции. А Литва предоставит систему ПВО.
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