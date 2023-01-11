Об этом в инстаграме написал Дмитрий Кулеба .

"Мы за последние два дня не просто стали на шаг ближе к передаче западных танков. Мы уже открыли двери, в которые они смогут проехать. Но некоторую серьезную работу еще предстоит сделать перед тем, как все будет в новостях", - пишет министр иностранных дел Украины .

Кулеба подчеркнул, что Украина за последние дни стала ближе к передаче военной техники.

"Сегодня Люблинский треугольник лидирует и задает тон. Решения, объявленные лидерами Польши и Литвы после переговоров с президентом Зеленским, - это реальные шаги, укрепляющие Украину в противостоянии российской агрессии. Люблинский треугольник приносит конкретные результаты и уже сегодня побуждает других партнеров усилить военную поддержку, – добавил Кулеба.

Ранее стало известно, что Зеленский прибыл с визитом во Львов. Здесь он почтил память украинских воинов, погибших в боях с российскими оккупантами, а также провел координационное совещание по состоянию обеспечения охраны госграницы и актуальной ситуации безопасности в северо-западных областях Украины.

Сегодня, 11 января, во Львове президенты Украины, Литвы и Польши подписали совместную декларацию по результатам второго саммита Люблинского треугольника.

Президент Польши Анджей Дуда во Львове сообщил, что Украине передадут роту танков Leopard в рамках создания международной коалиции. А Литва предоставит систему ПВО.

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