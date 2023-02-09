За последние два дня активность врага снизилась, - представитель объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления
Представитель объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления, полковник Алексей Дмитрашковский сообщил, что ночью на Донецком направлении наблюдались штурмовые действия со стороны врага
Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".
"За последние два дня активность врага снизилась, потому что врагу нанесены серьезные поражения живой силы и техники. Только группа вернулась из Донецкого направления, где мы работали в подразделениях. Защитники настроены мужественно и не собираются отступать", - отметил Дмитрашковский.
Представитель объединенного прессцентра Сил обороны Таврического направления также добавил, что за ночь враг совершил 125 обстрелов на Донецком направлении, 18 обстрелов на Запорожском направлении.
"На Донецком направлении наблюдались штурмовые действия со стороны врага. Ночью противник пытался штурмовать в районе Марьинки малыми группами по 10-15 солдат, но получил по зубам и отступил. Враг штурмует также в районе Угледара, но большими силами", - отметил Дмитрашковский .
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