За последние 48 часов на многих участках фронта в Украине усилились боевые действия, - британская разведка
В последние 48 часов на фронте наблюдается значительное повышение активности боевых действий на многих участках, включая те, которые были спокойными в течение нескольких месяцев
Об этом говорится в разведывательном обзоре минобороны Британии.
"За последние 48 часов на многочисленных участках фронта, включая те, на которых в течение нескольких месяцев было относительно спокойно, существенно усилились боевые действия", – пишет разведка.
По данным сводки, отношения между ЧВК Вагнера и минобороны РФ ухудшились до беспрецедентного уровня. Пригожин заявил, что армия намеренно использовала смертоносную силу против подразделений Вагнера.
Минобороны Британии отмечает, что из-за нехватки резервных частей в России, реакция Вагнера на действия минобороны станет ключевым фактором в конфликте в течение следующих недель.
"Большинство сил Вагнера выведены из Бахмута. Поскольку в России не хватает резервных подразделений, то, насколько "Вагнер" будет подчиняться МО, станет ключевым фактором в конфликте в течение следующих недель", - говорится в обзоре.
- Напомним, легион "Свобода России", совершающий рейды на Белгородщину, обратился к Пригожину с предложением обменять командира 72-й бригады ВС РФ Романа Веневитина на несколько российских пленных. Глава вагнеровцев ответил, что передал подполковника стражам порядка.
- Институт изучения войны считает, что ЧВК Вагнера и минобороны РФ продолжают открыто и жестко конфликтовать, что негативно влияет на боеспособность обоих подразделений.
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