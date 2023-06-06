Об этом говорится в разведывательном обзоре минобороны Британии.

"За последние 48 часов на многочисленных участках фронта, включая те, на которых в течение нескольких месяцев было относительно спокойно, существенно усилились боевые действия", – пишет разведка.

По данным сводки, отношения между ЧВК Вагнера и минобороны РФ ухудшились до беспрецедентного уровня. Пригожин заявил, что армия намеренно использовала смертоносную силу против подразделений Вагнера.

Минобороны Британии отмечает, что из-за нехватки резервных частей в России, реакция Вагнера на действия минобороны станет ключевым фактором в конфликте в течение следующих недель.

"Большинство сил Вагнера выведены из Бахмута. Поскольку в России не хватает резервных подразделений, то, насколько "Вагнер" будет подчиняться МО, станет ключевым фактором в конфликте в течение следующих недель", - говорится в обзоре.