За последние 2,5 месяца стоимость экологического ущерба от войны выросла почти на $1,5 млрд, - Министерство экологии

Об этом сообщил министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслан Стрелец.

На втором заседании международной рабочей группы по экологическим последствиям войны, возглавляемой руководителем Офиса президента Украины Андреем Ермаком и экс-вице-премьер-министром, бывшим министером иностранных дел Швеции Марготом Вальстрем, были обсуждены вопросы разработки и внедрения целостного плана экологического восстановления Украины и принят рамочный документ.

Минокружение выполняет восьмой пункт Формулы мира президента Владимира Зеленского, которая предусматривает немедленную защиту природы из-за угрозы экоцида в результате войны.

Стрелец сообщил, что украинскую экологию стремятся поддержать и международные партнеры, в частности, миссия ЮНЕП подготовила проект оценки последствий для окружающей среды от подрыва Каховской ГЭС, на основе отчета которой будет разработана программа восстановления окружающей среды.

Руслан Стрелец сообщил, что Министерство уже начало частичное восстановление экосистем. В этом году по программе президента Владимира Зеленского "Зеленая страна" возобновили лес почти на 16 тыс. га.

Также работники нацпарков засеяли сотни гектаров дна Каховского водохранилища однолетними растениями, что поможет предотвратить пылевые бури и распространение чужеродных видов.

"Окружающая среда не имеет границ. Поэтому сегодня мы работаем ради будущего всего мира", - заявил Руслан Стрелец.

Фото: Руслан Стрелец

Фото: Руслан Стрелец