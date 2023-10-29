За последние 20 дней под Авдеевкой россияне потеряли 6,5 тысячи своих бойцов, 100 танков и 250 бронемашин

Об этом сообщает "Армия Inform" со ссылкой на слова спикера объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления полковника Александра Штупуна в эфире телемарафона "Единые новости".

Враг вел и продолжает вести безуспешные штурмовые действия на Авдеевском направлении в районе населенных пунктов Керамик, Степовое, Авдеевка, Тоненькое и Опытное. За прошедшие сутки, 28 октября, там было отбито более 10 атак.

Не падает активность врага в районе Марьинки и Новомихайловки, где наши воины отразили 16 атак. В частности, враг вел безуспешные штурмовые действия у Старомайорского и южнее Золотой Нивы и в очередной раз безуспешно пытался восстановить утраченные позиции возле Вербового на Запорожском направлении.

"Если говорить о количестве потерь, то Авдеевка — самое большое поражение россиян. Ведь если считать с 10 октября, то общая потеря противника на Донетчине в зоне ответственности ОСУВ "Таврия" составила почти 6,5 тыс. человек. Полностью уничтожено 100 танков и почти 250 единиц другой бронетехники. Только за вчерашний день снова было уничтожено 5 танков врага, среди которых есть Т-90", - заявил Александр Штупун.

В частности, спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления отмечал, что враг пытается подтягивать резервы, на Авдеевском направлении сейчас оккупанты имеют до 40 тысяч человек.

"Враг идет вперед, несет потери, остатки бегут назад, и их всеми правдами и неправдами пытаются собрать в кучу и снова гонят вперед. Простые солдаты видят эти потери и начинают отказываться идти на верную смерть, поэтому российское командование пытается их обманывать или задействовать какие-то свежие силы из глубинки России, которые еще не знают о том, что творится на фронте", - добавил он.

По словам Штупуна, "командиры запугивают и применяют физическую силу к простым солдатам", в результате чего оккупанты начинают сдаваться в плен.

"Только вчера таких насчитали около 10. Также захватчики аврально меняют некоторых командиров, что свидетельствует о больших проблемах у россиян. Но расслабляться не стоит, потому что у врага еще есть силы, и надо быть готовыми дать им отпор", - подытожил Александр Штупун.